Después de un mes llegó el triunfo

Por fin llegó la victoria que desde hace seis jornadas, más de un mes, venía buscando el CD Tenerife. No importaba la manera de hacerlo, solo sumar tres puntos que mantuviera a la escuadra isleña a una distancia corta de las posiciones de cabeza. Aunque de paso, también sirvió el triunfo para devolver la tranquilidad al entorno blanquiazul, algo revuelto últimamente como consecuencia de los últimos resultados. No se vio a un Tenerife arrollador y puede que hasta tampoco superior a su rival pero sí que supo jugar sus bazas ante una Cultural y Deportiva Leonesa que ha dejado una grata impresión en su paso por el Heliodoro Rodríguez López.

No pudo comenzar la contienda de forma más trepidante. Antes de que se cumpliera un minuto de juego, prácticamente en la primera jugada del choque, la Cultural anotaba un tanto, por mediación de Rodri, pero el colegiado señaló fuera de juego del ejecutor. Y a renglón seguido el Tenerife inauguraría el marcador, en una incursión por banda de Juan Carlos, quien asistió a Malbasic para que este empujara el balón a la red. El partido no parecía dar tregua y, de nuevo, los leoneses hacían méritos para marcar, si bien fue el poste el que en esta ocasión impidió el tanto en el remate de Señé (5').

El encuentro era una delicia para los espectadores. Dos equipos empeñados en atacar y en mantener la pelota en su poder contribuían a un espectáculo digno de presenciar. Un enfrentamiento loco, de ida y vuelta y de peligrosos acercamientos a ambas áreas. Y en todo intercambio de golpes el riesgo lo corren por igual los dos contendientes.

A los 9 minutos el encuentro se le pondría aún más de cara a los de casa. Un error de la zaga visitante dejó un balón suelto en el área que Suso, la principal novedad en el once de José Luis Martí, rebañó para encarar a Jesús Fernández. El meta cometió penalti sobre el tacuense, aunque a este le dio tiempo de asistir a Malbasic, quien de nuevo acertó a enviar la pelota al fondo de las mallas. Incomprensiblemente, el árbitro no concedió la ley de la ventaja y hubo que lanzar la pena máxima. Suso no acertaría en su ejecución pero Longo sí en su remate, tras recoger el rechace del cancerbero de la Cultural.

No merecía tanto castigo la escuadra de Rubén de la Barrera, pero esta vez la eficacia cara al gol la tenía el Tenerife y era su rival el que malograba una oportunidad tras otra. Como ocurrió con el cabezazo de Emi Buendía, el más incisivo de su equipo, casi a bocajarro (12'). Un minuto más tarde Longo volvió a perforar el arco contrario pero el gol no llegó a subir al marcador al anotar en posición antirreglamentaria. Las ocasiones se sucedían en una y otra portería. El exblanquiazul Guarrotxena a punto estuvo de recortar distancias si no llega a ser por el cruce providencial de Carlos Ruiz en el remate del vasco casi en la línea de gol (26'). El mismo protagonista fallaría en la definición al recibir de Emi Buendía (30') y poco después Zuiverloon haría lo propio al cabecear solo ante Dani Hernández (33'). Los canarios jugaban con fuego ante un adversario que se mantenía entero pese a ir en clara desventaja. Y es que el Tenerife estaba incurriendo en algo muy usual en el fútbol, que es ir disminuyendo el ritmo hasta volverse pasivo al dedicarse a perder el tiempo. No obstante, pudo alcanzar el descanso sin tener que lamentarse por encajar un gol.

En la reanudación, la Cultural Leonesa salió tratando de interpretar el mismo guión que en la primera mitad. Mucho toque y con la vista puesta en el marco opuesto. Señé fue el primero en percutir en este segundo tiempo. Fue a través de un duro disparo desde dentro del área que Dani rechazó no sin dificultades (52'). El conjunto chicharrero tuvo la réplica en un contragolpe que no supo finalizar con éxito Longo (55').

El partido iba decayendo en ritmo debido al desgaste al que se habían estado sometiendo los dos equipos. De esa forma, el número de oportunidades también se fue reduciendo. Guarrotxena lo intentó desde el vértice del área y el balón tampoco dio con su objetivo (61'). De ahí al final del encuentro fue un quiero y no puedo del cuadro foráneo, que se topaba con un Tenerife bien armado atrás aunque algo torpe en ataque, ya que tuvo opciones de poder sentenciar la contienda y no supo cómo. En cualquier caso, ayer el único propósito de los blanquiazules era ganar y romper la racha de cinco empates consecutivos. Y lo logró.