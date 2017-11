Duelo de altura en los 8 kilómetros

Habrá duelo en el corazón de Tenerife. Ayoze Pérez y Jonay González vivirán mañana un duelo particular que se ampliará con la presencia del ilicitano Pedro Esteso y del resto de los miembros del equipo Bikila en la prueba de los 8 kilómetros.

Nadie acepta el papel de favorito para el triunfo, pero todos prometen que habrá espectáculo. Ayoze viene de dominar las carreras urbanas tinerfeñas. El del Trivalle está en racha y quiere seguir así. "Estoy empezando la temporada y esta es diferente a otras, los objetivos son en fechas diferentes porque en abril correré la Media Maratón de Berlín y luego en septiembre es el Campeonato del Mundo de veteranos en Málaga, que es bastante tarde para intentar llegar bien en esos meses, pero lo que hecho es competir mucho y hacer menos entrenos", explicaba Ayoze, que reconocía que llega al Maratón "con menos entrenamientos que otros años, pero los resultados me han acompañado, las marcas no han sido malas y vamos a ver si me puedo acercar a las marcas del año pasado, el récord de la prueba".

"Esta edición va a ser la que más nivel haya tenido de todas las ediciones porque hay un gran elenco de competidores" admitía el güimarero, que señalaba como favorito a Jonay González "pese a que no ha competido mucho en esta temporada pasada, pero ha estado entrenando y ahora vuelve a la competición, ha fichado por el Bikila y creo que es el rival más fuerte y el favorito". Además, Jonay reconocía que para él "será un honor que venga Pedro Esteso. Es uno de los mejores mediofondistas que tiene España, está compitiendo en veteranos, como yo. He coincidido con él en los últimos Campeonatos de España que fueron en su ciudad, en Elche, y era una pasada ver cómo la gente se volcaba con ellos y también verlo competir. No sé si los 8 kilómetros se le harán un poco largos, vamos a ver cómo se defiende".

Táctica de carrera

Ayoze también señaló como rivales al resto de miembros del Bikila. "Agoney, Álex Rodríguez y Roberto Vera están a un gran nivel y también hay compañeros míos del Trivalle que están muy fuertes", aseguraba el vencedor de 2016 que tenía claro que tácticamente buscará "descolgar" a Pedro Esteso para no tener que jugarse el triunfo en la recta final donde el ilicitano es más explosivo.

Mientras, Jonay González cedía el papel de favorito para Ayoze Pérez. Recientemente fichado por el Bikila, Jonay reconocía estar "muy ilusionado" por volver a formar parte de una prueba referente después de no haber tenido tanta actividad por motivos académicos en los últimos tiempos. "A pesar de que a estas alturas de temporada el objetivo es acumular muchos kilómetros de cara a los meses venideros llego a la prueba con mucha ilusión por poder correrla por primera vez", señalaba un hombre que afrontará su segunda competición de la campaña tras haber ganado los 5 kilómetros en octubre en Puerto de la Cruz.

"Confío en que este domingo pueda estar luchando por los puestos de honor, pero creo que el principal favorito es Ayoze Pérez, que ya ganó el año pasado", dijo antes de señalar también a Pedro Esteso "todo un clásico del medio fondo español" sin querer olvidarse "de mis compañeros del Bikila, en especial de Agoney que ganó la última San Silvestre Lagunera". Jonay también despiezó un poco lo que será el recorrido del que señaló que "es un circuito que tiene cierta dureza pero a su vez tiene zonas en las que se puede correr muy rápido". El atleta tinerfeño aventuró que el domingo "veremos un gran espectáculo deportivo y estoy seguro de que Santa Cruz se va a volcar con este evento".