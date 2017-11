A Cuspinera le preocupa que el club lagunero dé con su ritmo

Pese a sus derrotas ante el Andorra y el Real Madrid, Jota Cuspinera, técnico del Tecnyconta, no se fía del Iberostar. "Están intentando encontrar su ritmo y espero que no lo hagan aquí", desea el de Getxo. "Tenemos que estar preparados para que no consigan la circulación de balón que mostraron el año pasado y que les hizo el mejor equipo en ese sentido", recuerda. "Tienen jugadores brillantes en el uno para uno", esgrime el entrenador rojillo: "San Miguel, Richotti y Ponitka son buenos penetradores, Beirán puede hacer de todo, White somos conscientes de lo que puede hacer, Abromaitis está teniendo un buen inicio de temporada?", enumera. "Tengo mucho respeto por los rivales, pero no miedo". Una dicotomía que viene por la mejora de sus pupilos. "La diferencia entre ambas es porque mis jugadores están en una buena línea", destaca.

El responsable del banquillo zaragozano destaca otros puntos fuertes de los aurinegros. "Su anotación la distribuyen entre los aleros y los pivots", resume. "Niang y Vázquez continúan muy bien, Tobey añade el juego al poste y estos dos últimos son capaces de lanzar de media distancia", disecciona antes de centrarse en el estadounidense. "Es capaz de jugar sobre ambas manos, lo nutren bien y será un foco de atención importante", asume. Por último, el técnico no espera que Iberostar plantee un ritmo bajo: "También intentan correr con Vázquez y Tobey por la calle central, Ponitka trata de romper desde donde esté, Rcihotti cada vez que puede?", comenta. "Si esperamos que impongan un ritmo lento igual nos encontramos que son ellos quienes juegan a gran ritmo", alerta finalmente abriendo el abanico de opciones.