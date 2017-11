Borrar el regusto de los empates

El empate, y mucho menos la derrota, no se contempla en el vestuario del CD Tenerife como posible resultado en el choque que hoy les enfrenta a la Cultural y Deportiva Leonesa. Después de cinco jornadas consecutivas sin ganar, las mismas que lleva sin perder, el triunfo en el duelo de esta tarde se convierte en una necesidad. Son diez los puntos que en este último mes de competición ha dejado escapar el cuadro blanquiazul y no son pocos, si se tienen en cuenta sus aspiraciones en esta campaña.

A tenor de lo visto en las últimas comparecencias en el Heliodoro Rodríguez López del Tenerife, oportunidades para lograr la victoria deben presentársele hoy pero esta vez no puede permitirse el lujo de desperdiciarlas, como ha hecho en sus sus recientes choques como local, incluido el de Copa ante el Espanyol. Porque un nuevo tropiezo en su feudo, significaría, además de alejarse de los puestos altos, crispar algo más a los aficionados menos pacientes, algunos de los cuales comienzan a mirar ya al banquillo blanquiazul buscando culpables.

De momento, no existen dudas acerca en el seno del club que preside Miguel Concepción de la capacidad de José Luis Martí para llevar a buen puerto la nave tinerfeñista pero no es menos cierto de que en el fútbol los resultados mandan y que las aficiones y los dirigentes suelen caer en la desesperación. Por tales motivos, no es conveniente que el Tenerife retrase más su vuelta a la senda de los triunfos.

El plan de Martí para lograrlo es conseguir que su once acapare el balón y que a través de ello sea capaz de crear el mayor número posible de ocasiones de gol. El técnico balear es consciente de que se librará una lucha por la posesión de la pelota en el choque de hoy, ya que el fútbol de su rival, la Cultural y Deportiva Leonesa, se basa también en querer dominar. Es por ello que el técnico blanquiazul ha hecho especial hincapié esta semana en ensayar la presión alta, con el fin de que los suyos tengan más opciones de robar y pillar a sus adversarios en situaciones de mayor indefensión. Y lo hizo con dos delanteros, con lo cual volverá a repetir el dibujo utilizado ante el Sevilla Atlético.

Martí recupera a Vitolo para este envite, después de que el de Valleseco cumpliera su partido de sanción, pero pierde a Bryan Acosta, que anoche tenía previsto jugar con su selección. Tampoco participarán los lesionados Paco Montañés y Samuel Camille, mientras que Víctor Casadesús podría tener opciones de entrar entre los 18 elegidos pese a las molestias musculares que ha padecido últimamente. La Cultural no podrá contar para esta cita con Magallán, Samu Delgado, Moein, Yasser y Isaac Carcelén.