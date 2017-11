Arbeloa correrá la carrera popular Behobia-San Sebastián con el dorsal 155

Hace sólo unas semanas que Álvaro Arbeloa aceptó el reto de correr la popular Behobia de San Sebastián. Y es que aunque el exmadridista se retiró este verano del fútbol profesional, se mantiene muy activo en el mundo del deporte.



Lo que Arbeloa no sabía es que a raíz de esta carrera, que celebra este domingo su 53ª edición, se convertiría en objetivo de críticas en la Red. La razón está en un tuit que el exjugador del Real Madrid ha colgado en las últimas horas y en el que anunciaba el dorsal que llevará en la Behobia: el número 155.







Recibido el dorsal con el correré el domingo en la #BehobiaSS. ?? pic.twitter.com/dy9HdpKEWz — Álvaro Arbeloa (@aarbeloa17) 9 de noviembre de 2017

Aunque Arbeloa simplemente ha compartido el dorsal que llevará y no ha hecho ningún otro comentario, sin especificar si se trata de un hecho casual o no, la coincidencia del número con elque el Gobierno ha aplicado en Cataluña ha generado polémica en Twitter. Muchos usuarios de la red social han recordado las polémicas previas de Arbeloa sobre la crisis catalana.Sin embargo,a Arbeloa.El exfutbolista correrá junto a su amigo y excompañero, con el respaldo de Adidas, la marca que los patrocina y que colabora también con la prueba, en la que participan cerca de 30.000 atletas.Ante las críticas surgidas en las redes sociales, la Behobia-San Sebastián ha hecho público un comunicado en el que asegura queLa organización se ha mostrado "perpleja" por la polémica suscitada, que califica de "absurda"., pero eso no ha dependido de nosotros", sostiene la dirección de la prueba, que se declara "ofendida" por los comentarios que apuntan a que la Behobia ha actuado "con alguna extraña y oscura intención".Se da la circunstancia de que Arbeloa ya se había pronunciado, también a través de Twittermotivo por lo que muchos usuarios de esta red consideraron que el futbolista había solicitado ese número y la organización se lo había facilitado, extremo negado por los responsables de la prueba.La carrera parte del barrio irunés de Behobia para recorrer 20 kilómetros con duros desniveles hasta llegar a San Sebastián, donde el año pasado ganó Carles Castillejo con un tiempo de 1:00:19.