Laura Van den Beucken, lista para la batalla de los 21 kilómetros

Laura Van den Beucken no se esconde. La atleta del Bikila Canarias quiere seguir explotando su buen estado de forma y batallar por el triunfo en los 21 kilómetros de la Maratón de Santa Cruz Sport Zone 2017. La carrera, valedera para el Campeonato de Canarias de este año en la distancia, contará con muchos alicientes, pero uno de los principales estará centrado en ver como se resuelve el duelo entre Van den Beucken y Marta Arnay, teóricas favoritas al título.

La holandesa viene de hacer su mejor marca personal (una hora y 22 minutos) en la Media Maratón de Gran Canaria y avisa a sus rivales. "Me siento muy bien, justo vengo de hacer mi mejor marca hace unos días en una carrera donde no esperaba hacerlo porque no lo había planeado, pero las carreras son así, el día en que planificas algo no te sale bien y el día en que corres con menos tensión haces una gran carrera", señalaba ayer Van den Beucken cuyo recuerdo de la edición de 2016 no es tan bueno porque "lo pasé muy mal a partir de los kilómetros 13 o 14" lo que propició, según sus propias palabras "que Marta me metiera un buen puñado de minutos y me ganara bien".

La deportista del Bikila reconoce que tendrá sus opciones y más sin la presencia de Aroa Merino en la competición, una atleta a la que señala como "de otra galaxia". "Si está ella es muy complicado que haya emoción, pero creo que con Marta va a ser una carrera muy bonita", explicaba mientras ultimaba los preparativos para una competición en la que tiene puesta "mi máxima ilusión". "He entrenado muy bien, he apartado un poco el triatlón para centrarme más en la carrera y ya en el Puerto de la Cruz me vi muy cómoda, hice una hora y 26 sin sufrir así que espero estar a un buen nivel aunque el creo que será difícil batir mi marca, pero voy a dar el cien por cien por ofrecer el mejor espectáculo y por poder bajar mi tiempo otra vez en un circuito que es muy bonito para los corredores y los aficionados", argumentó Laura Van den Beucken, que reconoció que tomará como referencia en la carrera a Marta Arnay. "Creo que será una competición muy bonita, siempre es bueno para nosotras tener la presión de las mejores rivales, correr sin esa exigencia y sin competencia muchas veces está bien, pero en el deporte necesitas exigencia y me encanta tener como rival a Marta porque va a exigir lo mejor de mí, me encanta poder coincidir con ella en las carreras", sentenciaba la deportista holandesa.