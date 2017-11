De la Barrera quiere la mejor versión de los suyos en la Isla

El técnico de la Cultural Leonesa, Rubén de la Barrera, en su análisis de la previa del encuentro liguero, ponía especial énfasis en la capacidad competitiva de su equipo, y en la línea que, a su juicio, el grupo debe llevar en este tramo especialmente competitivo de liga. "Estamos ante una oportunidad de hacer algo importante en un feudo histórico y de sumar tres puntos de refuerzo sobre el trabajo realizado"

"La realidad es que el equipo ha competido y ha sumado ante grandes rivales, y esa es la meta en Tenerife. Buscaremos condicionar su juego, e imponer el nuestro. El CD Tenerife estuvo cerca de ascender, su objetivo es diferente al nuestro. Lo estamos haciendo bien, igualados con rivales de grandísima talla, hay que valorarlo", aseguró.

El entrenador más joven de la Segunda División valoró muy positivamente al equipo de Martí, del que dijo que "el CD Tenerife no está en Primera por muy poco. Estamos capacitados para competir en cualquier campo, pero tenemos que ofrecer una versión mucho mejor de lo visto últimamente. Espero que a la muy buena organización del equipo, se le añada una muy buena acción con pelota, asumiendo también los momentos en los que no contemos con la iniciativa de juego". "Queremos encontrar el equilibrio, no perder nuestra esencia, y atender al rendimiento que queremos obtener", explicó.

De la Barrera también se refirió a la racha de empates que lleva su equipo. "Estamos buscando la victoria, el equipo no está perdiendo, pero queremos conseguir los 3 puntos. En esta categoría, debemos dar mayor estabilidad en los partidos. La clave es encontrar el equilibrio entre nuestra esencia, la libertad de atacar y la adaptación a la categoría", manifestó.