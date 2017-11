Tres canarios reciben ánimos del CSD antes del Mundial de Anaheim

La selección española de halterofilia, que cuenta con los tinerfeños Andrés Mata y Atenery Hernández y el grancanario Alejandro González, se despidió en el Consejo Superior de Deportes (CSD) antes de viajar este domingo a una concentración de cara al Campeonato del Mundo de Anaheim (California, EE.UU.). José Ramón Lete, presidente del CSD, lideró el acto y deseó suerte a los diez españoles de cara a un torneo que se disputa entre el 27 de noviembre y el 5 de diciembre y en el que tienen opciones de sacar buenos resultados.

"Sabemos que vais a dar todo lo que tenéis, tenéis experiencia y capacidad suficiente para hacer un buen papel", valoró Lete. Lydia Valentín (-75), la capitana del equipo, se mostró entusiasmada de cara al Mundial: "Me siento muy bien, la preparación está yendo según lo previsto. Tengo especial ilusión porque me veo con muchas opciones". La expedición española que viaja con nueve deportistas más, siete hombres y tres mujeres: Atenery Hernández (-53), Josué Brachi (-56 kg), Irene Martínez (-63), Víctor Castro (-69), David Sánchez (-69), Alejandro González (-77), Andrés Eduardo Mata (-77), Manuel Sánchez (-94) y Marcos Ruíz (-105). Hasta diez países no participarán en el Mundial. Rusia,Turquía, China, Armenia, Bielorrusia, Azerbayán, Ucrania, Moldavia y Kazajistán causan baja por una sanción de la Federación Internacional de Halterofilia ya que dieron más de tres positivos en Pekin 2008 y Londres 2012.