El Tenerife renueva a su capitán

El CD Tenerife anunció que uno de sus jugadores más carismáticos seguirá vinculado con la entidad hasta, al menos, el verano de 2019. Suso Santana, uno de los capitanes del cuadro blanquiazul, amplió su contrato con el club por una temporada, con opción a una campaña más en función de varios parámetros deportivos.

Suso Santana (02/03/1985, Tenerife) afronta su séptima temporada en el CD Tenerife, a cuyo primer equipo llegó en la campaña 2006/07. Luego regresó la 12/13 para convertirse en pilar fundamental del recordado grupo que volvió al fútbol profesional. Ha disputado 224 partidos oficiales (212 de Liga, seis de Copa del Rey y seis de promoción de ascenso), siendo el futbolista número 21 en la historia del CD Tenerife en relación a encuentros disputados.

El primer capitán, acompañado por el secretario técnico de la entidad, Alfonso Serrano, firmó un nuevo compromiso para la temporada 18/19, con opción a una campaña más.

Tras la sesión de entrenamiento de ayer, el futbolista de Taco compartió con los medios de comunicación sus sensaciones tras firmar la renovación: "Ya veníamos hablando y fue muy rápido, las dos partes queríamos hacerlo. Estoy en el equipo de mi tierra, que es donde quiero retirarme. Fue fácil llegar a un acuerdo", reconoció,

Sobre los aspectos más destacados de la negociación, Suso Santana explicó que "el segundo año se dará por partidos cumplidos, apenas lo tuvimos que negociar. El acuerdo beneficia a las dos partes. Los compañeros se han cachondeado un poco, y la familia está contenta".

El capitán también desveló que "desde que el club me planteó renovar, decidí que eso era lo que quería. Todas las renovaciones tienen algo especial. Estoy donde he querido estar siempre, es el equipo de mi tierra y también donde quiero retirarme. No me lo pensé, llevábamos tiempo hablando de esta posibilidad, así que no creí que este fuera mi último año. Solo teníamos que esperar el momento oportuno".

Y, su sueño como futbolista del CD Tenerife es jugar en Primera División con los colores azul y blanco. "Lo que quiero es que hagamos un buen año y cumplir con el objetivo que todos deseamos. Me gustaría que fuera esta temporada, tenemos un buen equipo, hecho para conseguir cosas importantes, y el año pasado nos quedamos cerca", reflexionó.

Suso también hizo un repaso de la actualidad del equipo, de sus sensaciones y de lo que espera de aquí al término de la competición. Del primer tercio de Liga, resumió que "la temporada pasada a estas alturas estábamos peor, pero hicimos una buena segunda vuelta hasta que nos metimos al final en el play off. Ahora estamos a tres puntos de la promoción y a cinco del ascenso. Todavía es muy pronto, pero es verdad que si queremos pelear por subir tenemos que sumar de tres en tres". También se refirió a la racha de empates que lleva el CD Tenerife, que lo han descolgado un poco de los puestos de cabeza. Al respecto dijo que "no creo que sean tan dramáticos. En algunos merecimos llevarnos los partidos, en otros como el de Lorca no, pero la categoría es así de difícil. En nuestra casa no se nos pueden escapar puntos".

El sábado, Suso y sus compañeros afrontan una nueva reválida. Visita el Heliodoro Rodríguez López la Cultural Leonesa y el interior blanquiazul lo tiene clarísimo: "Tenemos que ganar, llevarnos los puntos, pero no es el partido más importante. Desde siempre hemos trabajado con el míster ir semana a semana y así seguiremos hasta el final".

Para ello, Suso Santana confía en el apoyo de los aficionados. A ellos se refirió diciendo que "el Tenerife es un club grande, y con la plantilla que se ha hecho y las aspiraciones que nos hemos marcado es normal que haya algunos nervios. Vamos a dar la cara y al final estaremos donde nos merecemos estar".

Finalmente, Suso destacó al tinerfeño Yeray González, uno de los jugadores más regulares de la Segunda División y puntal del juego en el centro del campo de la Cultural. Del jugador de Los Realejos, Suso destacó que "no me sorprende para nada el año que está haciendo en la Cultural. Fuimos compañeros aquí, sé de sus cualidades y sé que aún puede mejorar. La Segunda le viene muy bien, es de los mejores de su equipo".