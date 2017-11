El Dimurol Libby's pone rumbo a La Rioja

El CV Fachadas Dimurol Libby´s se siente fuerte y optimista. Tras varias semanas defiendo el liderato de la Liga Iberdrola, las leonas de Taco deberán ahora volver a sacar sus garras para superar con éxito un fin de semana plagado de importantes alicientes. Por un lado, el conjunto tinerfeño buscará este sábado (17:00 horas) firmar su sexta victoria liguera ante el Haro Rioja Voley, mientras que el domingo, a la misma hora, se disputará la esperada final de la Supercopa 2017 ante el Minis de Arluy VB Logroño.

Aunque la lucha por el primer título de la temporada no empezó de la forma deseada en el Pablos Abril (0-3), el Dimurol Libby´s viaja a La Rioja con toda la ilusión para revalidar así el trofeo cosechado el curso pasado. Así lo manifestó ayer el presidente y entrenador del equipo blanquiazul, David Martín, quien en un encuentro con la prensa en las instalaciones de su patrocinador Kids and Nits y adiós piojitos Tenerife, ha añadido que "afrontamos un fin de semana bastante complicado, pero no por eso deja de ser ilusionante. El equipo está viviendo un momento dulce, seguimos siendo líderes y queremos seguir creciendo como grupo. Estoy muy contento con el rendimiento que están teniendo las jugadoras, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Tenemos el gran reto de superar una cancha complicada, como es la de Haro, pero también salir a por todas en la Supercopa"

En relación al sistema de juego de la Supercopa, el técnico ha recordado que "si nosotros ganamos, da igual el resultado, tendremos que jugar un Golden Set. Si eso ocurre, será la primera vez en la historia del voleibol español. Yo confío plenamente en mi equipo. No va a ser fácil, evidentemente, porque tenemos a un Logroño con el mayor presupuesto, pero sí vamos a tratar de ponerlos contra las cuerdas. No tenemos nada que perder. Salir con garra y con mucha energía positiva, ese tiene que ser nuestro objetivo para el fin de semana".

En representación de la plantilla tinerfeña, las jugadoras Laura Naranjo y Patricia Suárez insistieron en la confianza e ilusión que se respira en el vestuario. "Siento que estamos en un gran momento y el equipo está muy unido. Mi mensaje es muy optimista para este fin de semana y creo que vamos a hacer un buen papel. Sé que vamos a dar lo mejor de nosotras", confesaba la capitana mientras que la opuesta gallega, Patricia Suárez, añadía que "tenemos ganas de que llegue el fin de semana. Queremos seguir líderes el sábado y, luego, el domingo, intentar hacer el mejor partido. Queremos demostrar nuestro nivel de juego en esta segunda oportunidad".

Por último, la gerente de Kids and Nits y adiós piojitos Tenerife, Montse Pestano, deseaba la mayor de las suertes al Dimurol Libby´s: "Ojalá todo salga muy bien. Por nuestra parte, queremos que nuestra unión continúe muchos años y, también, que este fantástico equipo, con sus espectaculares jugadoras, consiga muchos triunfos. Nosotros seguiremos apoyándolos". Esta renovación de patrocinio con el centro capitalino supone para David Martín una "alegría. Se agradece que personas como Montse Pestano colaboren con el deporte".