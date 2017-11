Polémica por la elección de la camiseta 'republicana' de España para el Mundial de Rusia

La selección española de fútbol ha presentado su nueva equipación para el Mundial de Rusia del año que viene, con protagonismo para los rombos en la camiseta que recuerdan a la empleada por la 'Roja' hace 23 años en el Mundial de Estados Unidos.



La nueva elástica presentada por Adidas, no obstante, llega con polémica, ya que son muchos los que consideran que la franja con diamantes de color rojo, amarillo y azul que hay en el lateral de la camiseta son en realidad rojos, amarillos y morados, los mismos colores de la bandera republicana.





