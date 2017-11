Shalane Flanagan y Geoffrey Kamworor, ganadores del Maratón de Nueva York

Shalane Flanagan logró este domingo el primer triunfo en 40 años de una estadounidense de la carrera femenina del Maratón de Nueva York al ganar con autoridad y con un tiempo de 2h.26:53.



Flanagan se impuso por delante de la keniana Mary Keitany, segunda a 1:01 minutos y que buscaba su tercera victoria consecutiva en la carrera neoyorquina.





.@ShalaneFlanagan wins the 2017 #TCSNYCMarathon! First American woman to win since 1977! pic.twitter.com/MUxKhqygeM