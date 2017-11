Pedro Esteso se suma a la fiesta de laMaratón de Santa Cruz Sport Zone 2017

La Maratón de Santa Cruz Sport Zone 2017 ya calienta motores y con ella lo hacen sus participantes. En este año de los récords, una vez finalizado hoy (5 de noviembre) el periodo de inscripción y tras alcanzar la cifra de competidores de 55 nacionalidades diferentes, la prueba ya está en la recta final.

Y en esa misma recta de meta se encuentran también los principales favoritos al triunfo en las diferentes distancias. El ilicitano Pedro Esteso es uno de ellos. Proclamado este año como campeón de España en categoría Máster de las distancias de 800 y 1.500 metros, Esteso viene a inaugurar su temporada competitiva en la Maratón de Santa Cruz Sport Zone 2017 y quiere sumarse a la gran fiesta del atletismo tinerfeño con su compromiso de "dar espectáculo".

"Estoy encantado de poder participar en una prueba tan bonita como esta", señalaba el deportista de Elche, que a una semana de la disputa de la prueba reconocía que sus sensaciones "son muy buenas" de cara a los 8 kilómetros, la distancia en la que participará. "Estoy en el comienzo de una temporada que tiene unos puntos muy fuertes de preparación porque este año hay Campeonato de Europa en marzo y ahí es cuando queremos estar lo más competitivo posible, así que noviembre es un mes de mucho entrenamiento, de volumen de trabajo y de kilómetros, de realizar el entrenamiento más oscuro, el de la capacidad aeróbica y el del gimnasio algo que yo también combino con la bicicleta de carretera", destacaba Esteso que el domingo acometerá "la primera competición de la temporada" por lo que la afronta "con mucha ilusión" estimando que "el estado físico se evaluará el próximo domingo".

"Me apetece muchísimo estar en esa carrera y estoy muy agradecido a la organización por contar conmigo", decía Esteso antes de confesar que "voy a tener la oportunidad de estar en una prueba muy bonita y tengo muchas ganas de llegar a la Isla, de disfrutar de una gran ciudad y de una organización que creo que está rayando la perfección. Va a ser una fiesta deportiva no sólo el día de la carrera sino los días previos, creo que será un gran espectáculo deportivo, que estarán las calles llenas de gente animando y es un aliciente más para todos nosotros y para toda la gente que se ha animado a ponerse un dorsal".

El monarca nacional de 800 y 1.500 explicaba que "el circuito, por los tiempos que he visto que se han conseguido en ediciones anteriores, es muy rápido y atractivo y me da un plus de motivación para la competición". "Sé que habrá una gran cantidad de atletas internacionales, que viene mucha gente de otros países y eso es algo muy importante para la organización en una semana de nervios en la que estarán cuidando al máximo que todo salga bien", dijo Esteso que, a nivel competitivo, viene de haber logrado su objetivo de la pasada temporada. "Me proclamé campeón de España en mi ciudad, en Elche, y a partir de ahí bajé un poco la intensidad de los entrenamientos para poder afrontar bien el inicio de esta campaña porque ya con 41 años el cuerpo también necesita equilibrio y el mismo descanso que entrenamiento, por eso he arrancado la temporada de forma tranquila pero con mucha consistencia. Sé que esta prueba será rápida y que tendré rivales importantes, para mí será una distancia larga en la que no podré defenderme todo lo mejor que yo querría, pero voy a dar lo mejor de mí, mi máximo rendimiento y esfuerzo y de esa forma agradecer que haya contado conmigo para participar en esta prueba tan importante".

Esteso se va a encontrar una enorme competencia en la distancia corta de la carrera donde se verá las caras con la plana mayor del equipo Bikila Canarias dónde estará Ayoze Pérez, el gran dominador de la distancia en los últimos tiempos a nivel insular y dónde debutará con el equipo verde un histórico como Jonay González que llegará a la cita con más ilusión que nunca después de un tiempo apartado de la competición por motivos académicos. Mientras, en la prueba femenina se perfila como la gran favorita al triunfo Carlota González.