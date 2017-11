Con la obligación de mejorar

Los jugadores del representativo no pierden la calma, pero admiten la obligación de mejorar los resultados lo antes posible. En esta línea se manifestaron anoche el portero Dani Hernández y el lateral diestro Luis Pérez tras consumarse el sexto empate consecutivo de los blanquiazules, que han saldado con igualadas sus duelos contra Oviedo, Numancia, Lorca, Espanyol, Osasuna y el filial hispalense.

"El campo se puso pesado por la lluvia y en la segunda parte el partido fue un correcalles", lamentó Luis, que regresaba a la que fue su casa durante ocho temporadas. "Hay que valorar el punto aunque siempre salimos a ganar. Nos han marcado al final y nosotros, en cambio, no aprovechamos las ocasiones", sintetizó el andaluz.

"Creo que hubo ocasiones para los dos, aunque la victoria estuvo más cerca para nosotros. El equipo lo da todo en el campo, pero no terminan de entrarnos las ocasiones. Se está trabajando bien, pero por ejemplo no podemos perder tanto en las segundas jugadas", arguyó el zaguero, que repitió titularidad por tercer compromiso consecutivo. Su receta es la serenidad. "No debemos ponernos nerviosos pues estamos en la línea correcta", opinó. "Ahora tocan pensar en la próxima semana y con el apoyo de nuestro público ganar el partido del sábado con la Cultural", apuntó.

En términos parecidos se expresó el arquero Dani, que fue de los mejores en el lado blanquiazul. "Salimos con la idea de ganar y tuvimos la suerte de adelantarnos, pero no logramos conservar esa ventaja. Hay que fijarse bien en lo que no hemos hecho bien. Hay días que con media ocasión haces un gol y hoy [por ayer] tan solo hemos convertido uno. Y eso que en esta plantilla hay capacidad para hacer goles", reseñó. A su juicio, toca mejorar. "Debemos hacer un poco más para cambiar esta dinámica". Y es que el grupo se ha dejado diez puntos en cinco jornadas.