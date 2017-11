"En los momentos cruciales ellos metieron sus tiros y nosotros no"

Se le veía alicaído anoche a Nenad Markovic en sala de prensa. Sabedor de que había dejado escapar la oportunidad de vencer al Real Madrid, e incluso entre líneas pareció reconocer que no fue capaz de dar respuesta a los planteamientos de su rival, pequeños detalles que a la postre resultaron determinantes. "Hemos empezado muy bien, con mucha energía y haciendo canastas fáciles, pero no nos adaptamos nada bien a los cambios de defensa que nos hicieron ellos. Nos hemos atascado mucho, ellos han cogido una diferencia y...", apuntaba a modo de resumen el bosnio, para admitir que a los suyos les fue costando anotar cada vez más. "En el primer cuarto hicimos 23 puntos y en el segundo 19, pero todos eran más difíciles; estuvimos más espesos y sin mover el balón bien", reconociendo también que les "costó mucho" cuando el Madrid tiró en la segunda parte de "defensa match up", especialmente la zona 3-2. "Nos hizo bastante daño", expuso al respecto "En los momentos cruciales ellos metieron los tiros y nosotros no. No jugamos a lo que queríamos. No defendimos mal y luchamos, haciendo todo lo posible, pero en los instantes cruciales no estuvimos bien", dijo igualmente el preparador bosnio.

Insistió Markovic en que "con el cambio de defensa" del Madrid, los suyos perdieron "la alegría con la se había jugado y que permitió tomar buenas decisiones", para recalcar que al cuadro lagunero no le salió nada bien en los instantes finales. "A veces preparas algo para hombre a hombre y ellos se ponen en zona, y al revés; y ahí te atascas y no tomas malas decisiones", dijo Markovic, que se lamentaba de "una ayuda demasiado larga e innecesaria" que permitió a Taylor meter un triple clave (el del 74-78) "cuando en el tiempo muerto dijimos de ajustar más sobre Carroll ya que Taylor no era el mejor tirador de su equipo". "A veces el jugador se lleva por la inercia para frenar la penetración", agregó.

Echando la vista atrás, el preparador canarista admitió igualmente que "en la primera parte el Madrid anotó demasiados puntos de pérdidas", uno de los factores que más pretendía cuidar el técnico canarista. "La diferencia ahí es grande 14 contra cinco", pormenorizó en este sentido. Markovic no quiso hablar de los árbitros "porque son humanos y se pueden equivocar", pero sí reconoció que "con las dos faltas iniciales", la participación de Tim se vio condicionada, aunque pudo en valor la aportación de su recambio. "No creo que haya sido el problema porque Rosco estuvo bien", añadió. Nenad reconoció por último que el vestuario del Iberostar estaba tocado "y dolido por perder un partido que se podía ganar".