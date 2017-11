No le llegaron las fuerzas

Un partido encomiable, un final para olvidar. Poco se le puede reprochar ayer a este Iberostar Tenerife, de nuevo inspirado ante el Real Madrid, pero al que le faltó un punto más (quizá de calidad individual, o tal vez de acierto en los momentos más calientes) para tumbar por tercer año seguido al cuadro merengue. Los de Markovic arrancaron como un ciclón, con rentas de hasta 12 puntos (19-7) en medio de un ritmo trepidante. Poco o nada le importó a los aurinegros que el tanteador apuntara a niveles cercanos a la centena. Ahí los isleños aguantaron el cara a cara sin amedrentarse lo más mínimo (42-42), y luego incluso supieron sufrir hasta la extenuación, yendo a remolque, tras un mal arranque de tercer acto (50-58).

Pero ahí, cuando los canaristas parecían haber hecho lo más complicado (llevar el choque a un juego trabado y de tanteador bajo, y llegar al final con opciones de triunfo), se les fundieron los plomos. Una mala defensa y una pérdida (para un total de 14) acabaron por cercenar las ilusiones aurinegras. Se le caía al Iberostar castillo de naipes que había aguantado de manera notable hasta entonces pese a que Laso le ganó ayer la partida a Markovic. Y es que al bosnio le costo encontrar soluciones a las continuas alternativas defensivas planteadas por su rival, a lo que unió una extraña escasa presencia en pista tras el descanso de Ponitka (el más clarividente de los suyos en ataque) cuando más atascados estaban de cara al aro rival.

El inicio canarista fue fulgurante. Más incluso que la más optimista de las previsiones. Y es que los aurinegros estuvieron sólidos en defensa (con Tobey aguantando a un Ayón que lo posteó un par de veces), seguros en el rebote y, sobre todo, inmaculados en un ataque liderado por Richotti. En poco más de dos minutos a Laso no le quedó otra que parar el choque con su equipo nueve abajo (0-9). Con los blancos como en otra historia la renta local creció hasta el 12-0. Al rescate salió Felipe Reyes, que haciendo daño en el rebote ofensivo despertó a los blancos, entre ellos a un Randolph que dejó varias píldoras de su calidad. Pese a la actividad bajo aros de Ponitka, la seguridad de Tobey y un triple de Abromaitis (19-7), el Madrid pareció haber cogido ya velocidad de crucero, robando (con Campazzo en su salsa), haciendo daño a la contra, y con el plus de Doncic como hombre de rotación para firmar un parcial de 0-11 y devolver el partido a sus orígenes (19-18, 8').

El partido, en lo que a cadencia de puntos se refiere, no estaba donde quería Markovic, pero al menos los aurinegros habían cargado la mochila de confianza para mirar a su rival a los ojos sin arrugarse en absoluto. Ahí, a campo abierto, el Iberostar aguantó cada una de las dentelladas madridistas. Lo hizo con buenas acciones de Allen bajo el aro (23-18), con San Miguel respondiendo el triple de Carroll (26-23), y con Ponitka siendo tan vertical como siempre (31-27, 14') para tratar de equilibrar el baloncesto fácil (aunque en ocasiones un poco chupón) de Doncic (33-33).

Solo con un triple de Randle logró el Madrid (en esos momentos con un quinteto muy pequeño en cancha) cobrar la delantera por primera vez en el partido (35-36, 17'), pero el cambio de signo en el electrónico no pareció descolocar en exceso a los aurinegros. Pese a no mantener el acierto de los minutos anteriores y no ser capaz de atar en corto a Doncic, Reyes ni tampoco Carroll (28 puntos entre los tres), los de Markovic se encomendaron a un Ponitka pletórico para llegar en tablas al descanso (42-42). Estaba sobreviviendo un Iberostar ya sin rebote ofensivo (uno en el segundo cuarto), pero sobre todo con el debe de una de las facetas que más temía en la previa su técnico, los puntos tras pérdida de su adversario. Ocho regalos acumulaban ya los laguneros y de ellos los merengues habían producido 10 tantos.

El triple de Abromaitis para arrancar el tercer acto (45-42) no tuvo, sin embargo, la continuidad deseada de un Iberostar que ahí entró en barrena. Empeñado en producir por medio del pick and roll, el cuadro isleño se topó casi siempre con Ayón o bien no tuvo tino para poner el balón donde era menester. Ni Vázquez primero ni Tobey después lograron definir, lo que permitió correr al Madrid y firmar un parcial de 0-9 (45-51). Tras más de cinco minutos de sequía Tobey anotaba e incluso Beirán apretó el marcador con un triple (50-53). Pero entre que los blancos subieron dos puntos su intensidad defensiva (en ocasiones con cierta anuencia arbitral) poniendo sobre el parqué un mayor abanico de recursos para colapsar a los locales, y que Campazzo le estaba dando a los suyos un mayor equilibrio que el otorgado por Doncic hasta el descanso, era ahora el cuadro lagunero el que iba a remolque. Llegaron a tirar los blancos para irse de 11, pero erraron y con dos canastas de raza de San Miguel, los de Markovic salieron de entre las cuerdas (56-60, 30').

El partido estaba, ahora sí, en el límite puntuativo que había dibujado Markovic. Pero a los laguneros les faltaba ese plus para volver a tomar la delantera, a la vez que se le multiplicaban las tareas para achicar agua ante la sucesión de jugadores blancos que se ponían a sumar. Ahí le tocó a Causeur, que con siete puntos seguidos sostuvo a los de Laso (62-67). Siempre a remolque (cuatro puntos seguidos de Abromaitis para el 66-67), los isleños habían metido el duelo en el fango, pero lo hacía en un encomiable quiero y no puedo. Una dinámica que le mantenía en partido, pero con la que al mismo tiempo se le escapaban los minutos de las manos viendo como el Madrid mantenía la delantera (66-71). Un tapón de Vázquez, un posteo del propio gallego, una penetración de White, una canasta acrobática de Ponitka (demasiado tiempo sentado previamente) y otros dos puntos de Tobey tras rebote ofensivo. Nada era suficiente para echarle el lazo a los merengues (70-71, 72-73 y 74-75).

Ahí, cuando la moneda estaba en el aire (a minuto y medio del final), al Iberostar no le salió nada. Un desequilibrio defensivo permitió a Taylor anotar de tres y la enésima pérdida en el pick and roll la penalizó Causeur para poner la puntilla (74-80). Acostumbrado a la igualdad máxima, este arreón distorsionó por completo a los aurinegros, que ya no supieron ni cómo atacar mientras se les escapaba algo (tumbar por tercer año seguido al Madrid) que tuvieron tan cerca de materializar.