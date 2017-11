Un rincón para presumir

Más allá de no pocos galardones individuales, como lo de ganar títulos con sus respectivos clubes no es algo esporádico a Vázquez y a Reyes no les ha quedado más remedio que dedicar un rinconcito de su casa para ubicarlos todos. "Los tengo en Málaga en una vitrina. Al principio era pequeña y solo estaba la Copa del Rey del Unicaja, pero ahora ya es mayor", señala el interior canarista sobre lo que califica como "un rinconcito particular como tiene cualquier otra persona".

Con Felipe ocurre lo mismo. "Tengo unas estanterías con todos los trofeos que he conseguido y las medallas con la Selección", comenta. Reflejo patente de lo conseguido ("Cada vez que los veo me siento muy orgulloso de lo que he conseguido en mi trayectoria profesional", reconoce el jugador madridista); casi piezas de museo en un futuro no muy lejano. "Seguro que cuando lo vea en un futuro me causará todavía mayor ilusión que ahora", añade Vázquez.