"El Madrid siempre es peligroso; ganando o perdiendo siempre va a ser un equipo muy potente, con muchos jugadores que pueden decidir un partido". Así de claro fue ayer Nenad Markovic, entrenador del Iberostar Tenerife sobre el duelo de esta tarde contra el conjunto blanco. El bosnio puso sobre la mesa que "casi hay 24 puntos de diferencia entre lo que anotan ellos" y lo que recibe el Canarias, por lo que no solo espera "un buen partido en una cancha a tope" sino también bajar todo lo posible el tanteador global. "No hay que jugar a 100 puntos. Burgos compitió con ellos muy bien, pero al final en un encuentro a 100 puntos tienes muy pocas posibilidades de ganarle al Real Madrid, así que mi opinión es que hay que jugar un partido a 80 puntos como máximo", explicó. "Eso se hace defendiendo, no perdiendo muchos balones y atacar bien sin hacer lanzamientos a los cinco segundos para que no penalicen nuestros fallos. Hay que disputar un encuentro muy equilibrado y muy concentrados", destacó. "Todos tienen puntos en sus manos, no solo Doncic por lo que hay que hacer un plan general para todo el equipo, no obsesionarnos con un solo jugador", añadió. "Sabemos que es un equipo al que le podemos ganar, por lo que hay que salir sin miedo", expuso, pese a la baja de Bassas. "Es una lástima, pero tenemos siete jugadores exteriores y Davin puede estar ahora más minutos como base", concluyó.