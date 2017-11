Felipe Massa se retirá de la F1

El piloto brasileño Felipe Massa, de la escudería Williams, anunció este sábado su decisión de retirarse de la Fórmula Uno al término de la presente temporada.



En un comunicado remitido por su escudería, Massa aseguró que su "carrera en la Fórmula Uno terminará definitivamente en 2017".



"Todo el mundo sabe que, tras haber anunciado mi retirada el pasado año, acepté regresar para ayudar a Williams. He disfrutado de cuatro años maravillosos con el equipo, pero mi carrera en la Fórmula Uno terminará definitivamente al término de esta temporada", dijo el piloto de Sao Paulo, de 36 años.



Massa participará, por tanto, en los dos últimos Grandes Premios -en Brasil y Abu Dabi- y después abandonará la Fórmula Uno. "Esta vez es de verdad", afirmó Massa en un vídeo divulgado en sus redes sociales.





Inicios en Sauber

El piloto ya tuvo una primera tentativa de retirada el año pasado, pero tras una negociación con su escudería decidió dar marcha atrás a su decisión y disputar una temporada más en la máxima competición de automovilismo.En Abu Dabi, Massacon cerca de 300 grandes premios disputados a lo largo de su carrera."Quería agradecer a toda la afición todo el cariño, todo el apoyo de mi familia, de mis amigos y patrocinadores, todo el cariños de todos ustedes que me apoyaron durante todo este tiempo", expresó.No obstante, 'Felipinho' no cierra las puertas a seguir en otros torneos de automovilismo ya que pidió a sus seguidores que le sigan apoyando'Felipinho' comenzó en el equipo Sauber Petronas, en el que compitió durante tres temporadas y compartió formación con pilotos como los alemanes Heinz-Harald Frentzen y Nick Heidfeld, el italiano Giancarlo Fisichella o el canadiense Jacques Villeneuve.En 2005, Massa pasó a Ferrari, donde fue compañero del siete veces campeón mundial alemánen su última temporada en la escudería italiana. Después compartió equipo con el finlandés Kimi Raikkonen entre 2007 y 2009, y con el españolentre 2010 y 2013.En 2014, el piloto brasileño salió de la escudería italiana para iniciar su etapa en Williams, que destacó su ayuda para "asegurar el tercer puesto en el Mundial de Constructores en 2014 y 2015 y la quinta posición en 2016"."Fue un absoluto placer trabajar con él (...). Lo admiramos, pues sabemos que no fue una decisión fácil para él retornar, después de tener una despedida tan emocionante como la del año pasado. En nombre de Sir Frank y de todo el equipo, deseamos lo mejor para Felipe en su futuro", indicó en la nota Claire Williams, jefa principal de la escudería.