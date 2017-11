El Camp Nou reclama "justicia" para los miembros encarcelados del destituido Govern

Una parte importante de los aficionados que han acudido al encuentro del Barcelona contra el Sevilla en el Camp Nou han mostrado su rechazo por el encarcelamiento de los exconsellers del Govern y de los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.



Impulsados por los grupos de animación y las entidades soberanistas, los aficionados del Barcelona han pedido la libertad de los exmiembros del Govern que esta semana han ingresado en prisión.



Antes del inicio del partido, el club desplegó una inmensa bandera catalana situada en el lateral del estadio, a la que acompañaron con dos lonas con la palabra "justicia" escrita en catalán y en inglés.







Minuto 10. Estalla el Camp Nou. "Free all political prisoners. Europe shame on you!". Gritos de "Llibertat!" pic.twitter.com/VjBKi8xnhH