Abromaitis: "Debemos ser intensos y jugar de manera inteligente"

"Ser intensos en defensa y jugar de manera inteligente" para buscar la sorpresa ante el Real Madrid, con el respaldo de la afición, "tal y como ocurrió las dos últimas temporadas". En esos términos se expresó ayer el jugador del Iberostar Tenerife, Tim Abromaitis, a propósito del partido que medirá mañana con el líder de la Liga. El ala pívot aurinegro analizó también la victoria de este miércoles ante el Capo d'Orlando. "Creo que necesitábamos un partido así para coger un poco de ritmo y confianza. Jugamos casi perfecto: bien en ataque y en defensa", señaló. "Todo el equipo jugó bien y podemos trasladar esto al próximo partido. Jugamos con energía, inteligentes, hicimos todas las cosas que teníamos previsto en el scouting e hicimos un buen balance", dijo.

"No es un partido para jugar con nervios; ya que no tenemos nada que perder", comentó Abromaitis en alusión ya al duelo ante el Real Madrid. "Sabemos que son uno de los mejores de Europa pero también sabemos que nosotros somos un equipo luchador que va a salir con energía. Hay que jugar de manera inteligente y hacer las cosas como las hicimos en la Champions", declaró. "El Madrid es un equipo con tanto talento que seguramente no vamos a poder permitir que nos hagan solo 60 puntos", añadió. "Para mí", dijo, "tenemos que jugar bien en ataque porque ellos van a meter muchos puntos, pero tenemos que jugar un partido completo en todos los sentidos? Creo que para ganar no podemos permitir más de 70 u 80 puntos. Eso es parte de nuestro estilo este año: ganar desde la defensa. No podemos defender perfectos, pero si queremos ganar, la defensa será clave".