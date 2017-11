"Sería maravilloso ascender con el Tenerife y poder jugar el Mundial"

Bryan Acosta (La Ceiba, 24 de noviembre de 1993) se ha granjeado en poco tiempo, gracias a su humildad y generosidad en el esfuerzo sobre el césped, el respeto y el cariño tanto de la afición del CD Tenerife como de su entrenador y compañeros. Sueña con ayudar a ascender a Primera al Tenerife y a clasificar a Honduras para la fase final del Mundial de Rusia 2018. Para lo cual pretende contar con la colaboración de Dios, al que asegura haber entregado su vida desde que inició su carrera deportiva.



¿Qué balance hace de sus casi tres meses de vida blanquiazul?

Muy bien, es una experiencia maravillosa la que estamos viviendo acá. Estamos cosechando los resultados que tenía en mente antes de llegar aquí y ahora solo me queda seguir aprovechando las oportunidades.

¿Se ha encontrado en su nuevo destino profesional lo que esperaba o se ha llevado alguna sorpresa?

No, todo ha sido nuevo para mí, como ya he dicho otras veces, hay grandes diferencias con el fútbol de mi país. En cuanto a la Isla, es un lugar hermoso para vivir, que le gustará a mi familia. Aunque tengo claro que lo que debo yo hacer es concentrarme en el trabajo.

¿Qué percibe de distinto entre el fútbol que se practica aquí y el de Honduras?

Las canchas, el ritmo de juego, la mayor competitividad que existe aquí. Pero todo eso lo que ha hecho es llenarme aún más de ilusión en el trabajo diario y animarme a ponerme a tono.

¿Y qué le parece el ambiente de fútbol que se respira en Tenerife?

Muy bien, la gente de la Isla vive con pasión el fútbol, nos apoya bastante. En Honduras quizás haya esa misma pasión pero puede que aquí vea todo con un poco más de orden.

¿A estas alturas de la competición qué se le debe pedir más al equipo y puede exigirse aún usted en particular?

Nosotros mismos somos los que nos exigimos, que es ganar cada fin de semana. Y el club de mí debe esperar que dé el cien por cien en cada entrenamiento y en cada partido. Hay una gran competencia, aunque es sana, dentro del equipo y todos debemos luchar al máximo para ganarnos el puesto.

Pero usted se ha ganado ya el puesto y hasta el respeto y cariño de la afición. ¿Lo percibe así?

Nosotros tratamos de ganarlo día a día en los entrenamientos. Ahí es donde nos vamos ganando la confianza del entrenador y luego en los partidos tratamos de hacer las cosas bien para obtener el cariño de la gente.

Aquí se le admira de manera especial su despliegue físico. ¿Eso es simplemente innato o lo ha tenido que trabajar?

He trabajado desde que empecé mi carrera deportiva. Me exijo bastante en esa faceta. Siempre quise ser diferente como jugador, a la hora de reaccionar, de hacer una presión, de tener el balón... De ahí que me haya esforzado mucho en el aspecto físico.

Hablemos ahora de lo táctico. ¿Le agrada el fútbol que intenta practicar este Tenerife? ¿Comulga con la filosofía de fútbol de José Luis Martí?

Sí, él tiene su filosofía y los nuevos tenemos que ir adaptándonos a ella. Pero sí, la forma de jugar de este equipo y las ideas del míster son excelentes. Y nosotros lo que debemos es interpretarlas lo mejor posible para que él se sienta satisfecho.

Su equipo ha recibido múltiples alabanzas por sus dos actuaciones más recientes, sin embargo no ha conseguido ganar en ninguna. ¿A qué es debido?

El que haya visto estos dos encuentros en casa, se habrá dado cuenta de que jugando así va a ser muy complicado que se pierdan más partidos. No se han conseguido los resultados deseados porque el fútbol es así. Tenemos ocasiones pero los rivales han defendido muy bien. A ver si este fin de semana podemos acabar con eso y podemos convertir nuestras oportunidades para que el equipo logre la victoria.

Les toca ahora enfrentarse al Sevilla Atlético, colista de la categoría y sin ningún triunfo aún en su haber. ¿Qué le sugiere esta cita?

Pues que durante esta semana ya el cuerpo técnico se ha encargado de advertirnos de que nadie debe relajarse ni confiarse. Que vayan últimos no significa que el partido ya esté ganado. Para vencer hay que hacerlo en la cancha y desplegando el fútbol de estos últimos partidos.

Después de este choque, usted viajará a Honduras para afrontar con su selección la repesca de clasificación para el Mundial de Rusia. ¿Qué espera de esa eliminatoria frente a Australia?

Esperamos terminar este fin de semana con una victoria con el Tenerife. Sería muy lindo poder irme después de haber ganado el sábado. Y en Honduras, luego, prepararnos para preparar ese repechaje. El grupo ya comenzó a trabajar esta semana y yo me incorporaré la próxima. Será entonces cuando me meteré de lleno en ello. Sabemos que serán dos partidos durísimos pero hay que estar preparados para ello.

¿Se imagina acabar esta temporada con la clasificación de Honduras para el Mundial y el ascenso del Tenerife a Primera?

Claro, eso nos hemos propuesto. He hablado de ello con mi esposa y hemos pensado que sería algo maravilloso. Pero para eso hay que ir paso a paso. Ahora hay que ir a ganar al Sevilla Atlético y luego poder lograr la clasificación para el Mundial.

¿A qué dedica Bryan Acosta su tiempo libre en la Isla?

Soy una persona que suele utilizarlo para descansar, ya que durante la semana hago un desgaste físico bastante alto. Así que descanso y paso el tiempo en casa. Aprovecho para hablar con mi esposa e hija, que tengo ganas de que estén ya aquí conmigo, cosa que harán en breve.

¿Cuándo podrá reunirse aquí con ellas?

Pues dentro de poco, cuando regrese de los partidos de repechaje se volverán conmigo.

¿Considera la Isla un lugar ideal para vivir con su familia durante los cinco años que se ha comprometido con esta entidad?

Sí, la decisión de venir la tamamos entre mi esposa y yo. Teníamos otras propuestas pero decidimos venir aquí porque esta es una ciudad muy linda para vivir. Este es un país que no conocíamos y estamos en la mejor liga del mundo. Ella está muy satisfecha y ya hemos visto muchas cosas por aquí.

¿Ha encontrado ya un templo donde practicar su religión?

Sí, a través de las redes sociales me han escrito varias personas ofreciéndonos un lugar donde cogregarnos pero esperamos, lo más pronto posible, desde que lleguemos ahora de Honduras, ponernos en contacto con la persona que sea para poder asistir a la iglesia.

Me consta que usted es una persona muy espiritual, lo cual debe de ayudarle mucho en lo personal. ¿Pero hasta qué punto le puede aportar en su vida deportiva?

Mucho. Cuando comencé mi carrera futbolística, después del primer año, le he dedicado mi vida a Dios. Lo que nos ha pasado no habría sido posible sin la bendición de Dios. Mi familia, mi esposa, mi hija son bendiciones que solo nos puede dar Dios, a quien le pedimos la posibilidad de venir al fútbol europeo y él responde a cada esfuerzo nuestro. La verdad es que ayuda muchísimo, cada día le pedimos que nos cuide de las lesiones, y que la familia y el club estén bien, así como que nos ayude a hacer un buen partido cada vez que nos toque.

¿Cómo se siente en este vestuario? ¿Qué tipo de acogida ha recibido por parte de los que son sus nuevos compañeros?

Muy bien. Somos una familia muy unida. Desde que llegué me han acogido de maravilla, si bien los primeros días yo andaba un poco escondido porque era nuevo. No obstante, enseguida me integraron. Tengo unos compañeros extraordinarios y esperamos seguir así. Tanto dentro como fuera de la cancha estamos muy unidos y confiamos en que eso se traduzca que el equipo termine finalmente ascendiendo a Primera, que es lo que todos queremos.

Supongo que el Choco Lozano le sirvió de informador acerca de su actual club. ¿Mantiene contacto permanente con él?

Antes de tomar la decisión de firmar, hablé con él. Ahora que está en Barcelona he tenido mucho contacto con él. Ahora lo veré en la selección y espero poder pasar las Navidades con él en Barcelona.