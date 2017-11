"Me quedo con la actitud defensiva del equipo durante los 40 minutos"

Nenad Markovic se mostró satisfecho por la clara victoria de su equipo ayer. Eso sí, reconoció que no había "mucho que decir" de un encuentro del que se queda "con la actitud defensiva del equipo, en general, durante los 40 minutos". Destacó que sus jugadores "no han dejado de defender y de estar concentrados incluso cuando se ganaba de 20 o 25 puntos". "Hemos seguido jugando duro y fácil, sin dar un pase más ser, además de generosos en el ataque", agregó al respecto. El técnico bosnio comentó que el choque "ha podido parecer fácil", si bien para él "nunca es sencillo ganar a alguien de 40 puntos y menos en esta competición".

Eso sí, lamentó la lesión de Ferran Bassas, la cual espera que "no sea grave". Acerca de la dolencia del base aurinegro, Markovic aseguró no disponer de más información que la que le proporciona haber visto cómo se produjo. "Se le ha caído un jugador sobre la rodilla, no pinta bien, pero hay que esperar a que sea examinado. Mañana (por hoy) se sabrá más", indicó el entrenador del Iberostar, quien teme perder al jugador catalán por un período de tiempo considerable, ya que dejó entrever que Davin White quizás "tenga que jugar más de uno". Y que por eso ayer le concedió más minutos a él y a Beirán, "porque necesitan ritmo", precisó.

A Markovic se le cuestionó por la derrota ante Andorra y no quiso hablar demasiado de ello. "Fue un partido malo, nada más, no hay que darle más vueltas", dijo antes de advertir de puntualizar que pudo deberse "al cansancio o baja concentración pero nunca a la falta de energía", porque dice que su equipo "defendió bien y corrió al contraataque". "Habrá más partidos así porque los jugadores son humanos y tienen días malos", advirtió.