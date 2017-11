Bassas sufre un esguince y puede estar de baja varias semanas

La nota negativa del encuentro de ayer fue, sin duda, la lesión de Ferran Bassas, que padece, según los primeros estudios, un esguince de rodilla que le dejaría fuera de combate algunas semanas. A poco menos de cuatro minutos del final del tercer acto el base se encontraba cercano en la línea de fondo y, fruto de una penetración de Vrabac, el lituano del Orlandina Kalbukas le caía sobre la pierna derecha con la mala fortuna de que el catalán no pudo retirarse a tiempo por lo que todo el peso del impacto se le fue a la citada articulación. El dorsal 10 canarista se echó enseguida al suelo con evidentes gestos de dolor y abandonó la pista ayudad por el delegado del equipo Dani Macías y por el médico Conrado Rodríguez. Al jugador se le aplicó hielo en la zona afectada e incluso, ya con un vendaje, se retiró a vestuarios junto a sus compañeros por su propio pie.

Después Bassas pasaría por la enfermería y tras aplicársele un vendaje más compresivo abandonó el Santiago Martín apoyado en dos muletas con el fin de no tener que apoyar la zona dañada. A expensas de que se le baje la inflamación en las próximas horas, una resonancia (a realizar bien hoy o mañana) será la que determine si la afección se queda o no en el simple esguince. En este caso el base estaría fuera de combate algunas semanas, lo que añadido a que la competición para a finales de este mes con motivo de las ventanas FIBA, haría que el jugador catalán no regresara a las canchas hasta principios de diciembre.