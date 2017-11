Sesión más corta para los titulares ante Osasuna

La primera plantilla del CD Tenerife se presentó ayer en El Mundialito para llevar a cabo una práctica matinal que en su segunda parte fue de recuperación para los futbolistas que actuaron como titulares en el enfrentamiento del pasado domingo ante CA Osasuna. Mientras que los jugadores que no formaron parte del once inicial o no estuvieron convocados se ejercitaron durante más tiempo (80'). La práctica comenzó con rondos, para pasar luego a ejercicios combinados con finalización en remate y concluir con fútbol en espacio reducido. Esta mañana, a partir de las 10.00 horas, tendrá lugar la segunda de las cuatro sesiones preparatoria que se han planificado antes del partido de Sevilla.