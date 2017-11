Los reporteros gráficos, indignados con la Liga por las restricciones

Los reporteros gráficos que cubren habitualmente los partidos del CD Tenerife están casi en pie de guerra por las condiciones en las que deben trabajar ahora en el estadio Heliodoro Rodríguerz López. La Liga ha impuesto unas obligaciones diferentes esta temporada y los fotógrafos de los medios de comunicación tinerfeños se quejan de que estas les perjudican gravemente en el desempeño de su labor profesional. Los reporteros gráficos están en desacuerdo con las restricciones a las que los han sometido durante esta campaña. Según ellos, ahora no pueden moverse de su lugar asignado desde que comienza a rodar el balón, con lo que en ocasiones no les es posible situarse en el fondo que les interesa -antes podían hacerlo a través de la grada. Además, su ubicación no es la más óptima, ya que muchas veces son tapados por los jugadores que están calentando. Y ya no pueden acceder a la sala de prensa sino a través de la calle y tras bordear todo el estadio.