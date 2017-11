Un partido para resarcirse

Una ocasión para resarcirse. El Iberostar Tenerife recibe este miércoles al Capo d'Orlando italiano (Santiago Martín, 17:30 horas, en directo por www.rtvc.es -NET- y www.livebasketball.tv; y en diferido, a las 00:30h, por la TVC), en choque correspondiente a la cuarta jornada de la Basketball Champions League (BCL), con la firme intención de hacer olvidar cuanto antes la última derrota en el torneo doméstico ante el Morabank Andorra y hacerse fuerte en su cancha para afianzarse en los puestos de privilegio del certamen europeo.

No será tarea fácil, entre otras cosas, porque el conjunto siciliano, cuartofinalista de la LEGA el curso pasado, anda necesitado de victorias en la Basketball Champions League, donde ha cedido por estrecho margen en los tres partidos disputados hasta la fecha, tras haber competido hasta el final por sacar adelante sus opciones. El conjunto italiano aspira, además, a salir cuanto antes de la última posición del grupo B.

Números en mano, el grupo que dirige Gennaro Di Carlo tiene en el canadiense Justin Edwards, un combo muy explosivo; y en el joven lituano Arnoldas Kulboka, alumno aventajado de la generación del 98, reciente subcampeón de Europa U18 y cedido por el Bamberg alemán, a dos de sus principales referentes. A eso hay que añadirle el oficio de Engin Atsür, un turco con pasaporte alemán con un recorrido significativo en la Superliga otomana; del polaco Jakub Wojciechowski y del ex del Obradoiro, Mario Delas.

En principio, Nenad Markovic, entrenador del equipo aurinegro, podrá disponer de la totalidad de su plantilla, aunque dependerá de cómo se desarrolle el choque para dar descanso al pívot Mike Tobey, que sigue con algunos problemas en el tobillo.

Además, fuentes del club destacan la importancia de este partido para recuperar las buenas sensaciones de cara a los próximos compromisos, entre ellos el del próximo sábado contra el Real Madrid, en partido de nuevo de la ACB.

Bassas no se fía

El base del Iberostar, Ferran Bassas, tampoco se fía de la situación clasificatoria de su rival de esta tarde. En una conferencia de prensa, el jugador aurinegro subrayó que "todos los equipos son peligrosos, por eso están en esta competición". En cualquier caso, "nosotros saldremos a tope", añadió.

El base canarista asumió que ante el Andorra hicieron un mal partido. "En ataque la situación no fue buena y notamos que no teníamos esa frescura. Lo intentamos pero hay días que no te salen las cosas. Un mal partido que hay que olvidarlo. Cada viaje a Europa es largo y cansado. Se nota un poco pero no podemos ponerlo como excusa. Tenemos que trabajar para volver a jugar con frescura", dijo antes de indicar que "el partido de Madrid siempre lo tienes en la cabeza pero hay que ir por partes. El partido de mañana es el importante y es el que hay que preparar".