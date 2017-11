El Madrid deja atrás el revés del Girona ante el Tottenham

El Real Madrid tendrá que dejar atrás su último y duro revés en LaLiga Santander y centrarse en su siguiente rival, el Tottenham inglés, al que visitará este miércoles (20.45 horas/beIN Sports) advertido de la peligrosidad de los 'Spurs' para buscar un triunfo que le asegure el pase a octavos de la Liga de Campeones.

Contra todo pronóstico, el conjunto madridista se dejó más puntos en el torneo doméstico tras caer por 2-1 ante el recién ascendido Girona en Montilivi para descolgarse a ocho puntos del FC Barcelona y, en medio de las críticas sobre su juego y el estado de muchos de sus futbolistas, debe mejorar para un duelo de nivel ante los de Mauricio Pochettino, que ya dejaron claro en el Santiago Bernabéu que tienen calidad para incomodar al actual campeón, aunque sus últimos resultados tampoco hayan sido positivos y estén pendientes de Harry Kane.

Pese al empate registrado en el encuentro de hace dos semanas, que dejó a ambos coliderando, el tropiezo del Borussia Dortmund en Chipre hace que ninguno llegue a esta cita con algún tipo de urgencia clasificatoria y que su panorama se vuelva complicado en caso de derrota. Sin embargo, el ganador logrará ya el pase y, prácticamente, el primer puesto del Grupo H, motivos suficientes para ver un partido de tensión.

Y todo dentro de un escenario inmejorable, un Wembley que es considerado uno de los 'templos' del fútbol y que el equipo madrileño visita por primera vez. Bajo lo especial que rodea la atmósfera de jugar en este estadio, plantilla y Zinédine Zidane afrontan un examen para comprobar su estado anímico.

El técnico francés, fiel a su estilo, no tomará medidas drásticas y no es probable que haga un once muy revolucionario, salvo los retoques obligados por los problemas físicos. El último en sufrir un percance es Raphael Varane, 'tocado' en Girona y cuyo puesto en el centro debe ser para Nacho, con Achraf acumulando minutos y experiencia en el lateral. En el izquierdo, Marcelo continúa lejos de su mejor nivel y podría ser una buena oportunidad para Theo Hernández, mientras que Casilla se mantendrá en la portería.

En el centro del campo, las miradas se centran en el bajo rendimiento de Toni Kroos y Luka Modric, pero parece más difícil que por el tipo de partido y por el carácter de 'Zizou' alguno de los dos vaya a descansar aunque enfrente estén oponentes de mucho nivel físico. Isco, en cambio, es de los pocos que está siendo regular y, pese a la 'paliza' que se dio el domingo, también tiene muchas opciones de estar en el once y de volver a ser objeto de la vigilancia de unos 'Spurs', que redujeron bastante su impacto en Madrid.

Arriba, Zidane continúa con los problemas de cara al gol y a nivel ofensivo, el último partido dejó muy pocas ocasiones y trabajo para el portero rival. Cristiano Ronaldo no ve puerta con su facilidad habitual y su equipo se está resintiendo porque Benzema tampoco aporta goles y Gareth Bale tampoco estará en este segundo partido especial contra sus ex.



Duda de Kane y vuelta de Ali

El Real Madrid tendrá que encontrar la fórmula para hacer más daño que el que provocó al Tottenham en el Santiago Bernabéu, aunque tanto Hugo Lloris como Keylor Navas tuvieron su parte de culpa para que el marcador no se moviese más allá del 1-1.

Hace dos semanas, el planteamiento de Pochettino y su defensa de tres centrales se le atragantó a los madridistas, que tampoco supieron atacar con eficacia ese sistema el pasado domingo ante el Girona. Aprender la lección será clave para poder sacar algo positivo de Wembley donde se espera los 'Spurs' sean aún más protagonistas.

El técnico argentino espera contar para ello con su estrella. Harry Kane se perdió el importante duelo liguero del sábado ante el Manchester United por un problema muscular y tampoco estuvo días antes en la eliminación de la Copa de la Liga ante el West Ham United, derrotas que no merman la confianza del conjunto inglés.

El atacante, que ya causó problemas a la defensa madridista en el Bernabéu, entrenó en la previa del partido, pero Pochettino no confirmó si podrá contar con él para aprovechar las debilidades que muestra atrás el equipo de Zidane.

Fernando Llorente fue su acompañante en Madrid y volverá a pujar por repetir por delante de la opción del surcoreano Son Heung-Min, mientras que otra novedad podría ser la vuelta de Delle Ali, jugador clave en el



Ficha técnica



Posible alineaciones:

TOTTENHAM HOTSPUR: Lloris; Aurier, Alderweireld, Sánchez, Vertonghen; Sissoko, Dier, Ali, Eriksen; Llorente y Kane.

REAL MADRID: Casilla; Achraf, Ramos, Nacho, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos, Isco; Cristiano Ronaldo y Benzema.

ÁRBITRO: Cuneyt Cakir (TUR).

ESTADIO: Wembley.

HORA: 20.45/beIN Sports.