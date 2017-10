Richotti: "Es importante ganar en casa y recuperar las sensaciones"

Nico Richotti, capitán del Iberostar Tenerife, lamentó ayer la derrota de su equipo el pasado domingo frente al Morabanc Andorra (58-48), pero consideró que es necesario olvidar ya lo sucedido y pensar en los próximos compromisos porque "es importante ganar en casa y recuperar buenas sensaciones". "Tenemos que tomar lo de Andorra como una enseñanza y esperamos ganar el miércoles al Capo D'Orlando para recuperar sensaciones", destacó el jugador del conjunto aurinegro en la web oficial del club.

Se refirió al choque del domingo en Andorra y comentó que cree que en el primer tiempo su equipo "hizo un gran trabajo defensivo". "Fuimos sólidos y no les dejamos anotar, cosa que no pasó en la segunda mitad donde estuvimos desacertados en ataque y eso nos hizo perder confianza en el aspecto defensivo y les permitió a ellos encontrar situaciones cómodas", precisó.

El escolta argentino confía en que el choque del pasado domingo les sirva para no cometer los mismos errores, pero sobre todo que el ataque no condicione el juego defensivo. "Cuando no salgan las cosas delante tenemos que seguir siendo sólidos en defensa y, si no tenemos a nadie acertado, como nos pasó en Andorra, tratar de sumar compartiendo mucho más el balón y buscar otra alternativa", comentó. "Estamos deseando ver una gran entrada en el Santiago Martín para que nos puedan llevar en volandas hacia la victoria", dijo.