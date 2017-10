La deportista paralímpica Gema Hassen-Bey inicia su reto de coronar el Teide, el punto más alto de España

La deportista paralímpica Gema Hassen-Bey ha iniciado este martes 31 de octubre el ascenso al Teide, la montaña más alta de España, con el objetivo de coronar los 3.718 metros. La iniciativa cuenta con la colaboración del Cabildo de Tenerife, a través de las áreas de Medio Ambiente, Deportes y Turismo, y el Ayuntamiento de La Orotava y se enmarca dentro de su preparación para ascender al Kilimanjaro, la montaña más alta de África con 5.835 metros.

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso; y la consejera de Deportes, Cristo Pérez, mostraron su apoyo en las faldas del Teide, junto al resto de patrocinadores y colaboradores, a Gema Hassen-Bey: "Estamos expectantes, esperanzados y confiados en que lo puede lograr junto a su equipo. Queremos que cumpla su reto de subir al Teide, que también es el reto de todos", indicó Alonso.

Gema Hassen-Bey agradeció el apoyo de todos y aseguró que "quizás sea el día más importante de mi vida y eso que he estado en varios Juegos Olímpicos. Vamos a demostrar que no hay límites, que todos podemos alcanzar nuestras cimas, que no hay discapacidad sino capacidades diferentes y que cuando nos unimos todos, hacemos cosas grandes y mejoramos el mundo". La atleta paralímpica aseguró antes de iniciar el ascenso al Teide que "estamos en unos momentos difíciles para España y como deportista he aprendido valores y sé que si restamos, perdemos; si dividimos, perdemos; pero si sumamos, ganamos todos".

Hassen-Bey invitó a todo su equipo "a disfrutar de cada instante del ascenso, de cada roca, de cada obstáculo que encontremos porque esto va a ser único e irrepetible. Pase lo que pase no vamos a parar". En ese sentido, pidió "permiso al padre Teide para poder subir. Lo pido con respeto y con fuerza para llegar a lo más alto". De igual forma, señaló que este reto "está dedicado a todas las personas que luchan contra el cáncer. Cuando llegue a lo más alto del Teide, levantaré mi espada, que está firmada por los Reyes de España, y se lo dedicaré a todos los que luchan a diario".

El ascenso Teide 3K-Cumbre Bey Kilimanjaro Challenge se realiza del 31 de octubre al 12 de noviembre y llevará a Gema entre 10 y 15 días sin descanso durante los cuales y junto a su equipo, tendrá que superar numerosos obstáculos para vencer pendientes de un 60 por ciento, unos 200 escalones de unos 20 cm de alto, la altitud, la falta de oxígeno mezclada con el azufre de la cima o la inclinación lateral del terreno volcánico.

Cumbre Bey es el proyecto impulsado por la asociación Bey proAction para lograr que la atleta paralímpica Gema Hassen-Bey consiga ser la primera mujer en silla de ruedas en lograr la cima del Kilimanjaro, considerado el Techo de África. Como parte de su preparación deportiva e investigación tecnológica, la atleta y su equipo conformado por integrantes tinerfeños y nacionales, realizarán el hito histórico de alcanzar el Pico Teide 3.718 metros, el punto geográfico más alto de España.



Gema Hassen-Bey

La deportista paralímpica Gema Hassen-Bey que consiguió la primera medalla de esgrima para nuestro país en los Juegos de Barcelona 92, participante en cinco Juegos consecutivos y portadora de la antorcha de los Juegos de Atenas 2004, se prepara ahora para ser la primera mujer en silla de ruedas en alcanzar la cima del Kilimanjaro 5.985 metros el techo de África.

Un proyecto deportivo, tecnológico y de emprendimiento social promovido por la asociación Bey proAction, con el que pretende desarrollar una Handbyke de montaña que ayude a abrir la modalidad deportiva de MTB inclusiva y facilitar el desplazamiento y disfrute de la naturaleza para personas con discapacidad.

A través de su plataforma www.diverscity.es comparte sus experiencias en este reto pionero, demostrando cómo con esfuerzo, espíritu de superación y una labor de equipo se pueden superar todos los obstáculos. Su lema de vida es "Si te mueves tú, el mundo se mueve contigo". Al escucharla comprendemos que no hay limitaciones y que como ella dice "Todos podemos alcanzar nuestras cimas".



El desafío del Teide

Pasar por primera vez la barrera de los 3.000m de altitud traccionando con el máximo esfuerzo con una lesión medular hasta coronar la cima del Pico Teide a unos 3.718m ya muy cerca de los 4K será el autentico desafío de esta cima. Para la atleta supone superar el reto de la altitud y para ello se está preparando con entrenadores de la talla de de Mara Rodriguez y Alberto García uno de los mejores entrenadores presente en tres Juegos Olímpicos con atletas como Ana Burgos. La empresa ialtitude prové a la atleta de la preparación en altura y de los equipos hiperbáricos que simulan la situación de ascenso.

Además la atleta cuenta con la supervisión del equipo de neumología del Hospital de Parapléjicos de Toledo, formado por la doctora Claudia Gambarruta y la fisioterapeuta especializada Pilar Bravo. La atleta y su equipo pernoctarán la noche anterior en el Hotel Barceló que dispone de habitaciones con cámaras hiperbáricas para facilitar su adaptación a la altura.

El nivel de dificultad que la atleta debe superar es tan alto, que lo que para una persona que suba a Teide le llevaría una jornada de 5 horas le supondrá a ella y a los miembros y voluntarios de la expedición varios días para realizarlo. La atleta deberá hacer frente a los siguientes obstáculos y dificultades: dureza del suelo volcánico, incomodidades de los vivacs nocturnos, climatología con altos grados de insolación durante el día debido a la incidencia de los rayos de sol directa durante el día, hipotermia causada por las bajas temperaturas de hasta -10 grados en la noche, estrechez y angostura del camino a la que deberá ajustarse, duras pendientes que en algunos tramos alcanzaran los 60 grados de inclinación, obstáculos y escalones de hasta 20 cm de altitud que tendrá que sortear, la fuerza que en ocasiones deberá aplicar con los brazos para superarlos y a resistencia de ascender durante varios días consecutivos; la adecuación a la altitud a partir de los 3.000 metros, siendo la primera vez que la atleta paralímpica se enfrenta al esfuerzo y adecuación a la altitud

Todo ello lo superará con la ayuda de su equipo que podrá asistirla, pero no impulsarla durante el trayecto hasta la cima. Y también con la solidaridad de las personas que quieran acompañarla como voluntarias y apoyarla a través de su crowdfunding para conseguir ser la primera mujer en lograr por su propio esfuerzo alcanzar la cima del Teide y abrir un nuevo camino y esperanza para muchas personas.

Anteriormente la atleta y su equipo han estado realizando entrenamientos sobre el terreno para ver su adecuación al esfuerzo en altura. Como parte del proyecto, antes de llegar al Kilimanjaro, Gema ya ha abordado varias cimas nacionales e internacionales. La primera montaña que conquistó el pasado mes de junio, fue el Monte Abantos 1K a (1.753m), cuyo recorrido llevo a la atleta 12 horas superando la prueba de la resistencia y posteriormente realizó el Camino de Santiago acompañada por 200 personas con movilidad reducida, con el objetivo de promover rutas accesibles en Galicia para todo tipo de personas. El 17 de octubre conquistó los más de 2.000 metros de la Bola del Mundo 2K, (2.265m) venciendo un desnivel de 400 metros impulsando su handbike de montaña solamente con sus brazos y enfrentándose a rampas de 20 por ciento de desnivel. El siguiente propósito es alcanzar la cima Teide 3K, (3.718m) el Techo de España, hasta llegar a los 5.895m de altura del Monte Kilimanjaro.