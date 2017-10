Un triple de Oladipo condena a San Antonio

El escolta Victor Oladipo sigue reivindicando su condición de nuevo líder de los Pacers de Indiana y con un triple decisivo les dio la victoria de 97-94 ante los Spurs de San Antonio, que sufrieron la segunda derrota consecutiva.



Oladipo, traspasado por los Thunder de Oklahoma City a los Pacers por el alero Paul George, anotó el triple decisivo a falta de 10 segundos para que concluyese el tiempo reglamentario y se convirtió en la canasta ganadora de la tercera victoria que consigue el equipo de Indiana en lo que va de la nueva temporada.



Los Pacers no recordaban desde hacía muchísimo tiempo tener a un jugador que definiese un marcador en los últimos 20 segundos del partido.



George que era el encargado, en las 15 oportunidades que tuvo las falló todas.



Oladipo también fue el máximo encestador de los Pacers (3-3) al conseguir 23 puntos y cinco asistencias, algo que ha hecho durante los seis partidos que el equipo lleva disputados.





Aldridge, máximo anotador de los Spurs

El ala-pívot lituano, que también entró en el traspaso de George a los Thunder, aportó un doble-doble de 22 puntos y 12 rebotes, sus mejores marcas como profesional.Sabonis, que volvió a estar perfecto en los tiros de campo (9-9) también le ganó el duelo individual a los hombres altos de los Spurs, incluido el pívot español Pau Gasol, que salió de titular con el equipo de San Antonio."Tratamos de demostrar cada noche que no somos simples jugadores que entramos en un traspaso por George sino que tenemos la clase suficiente para hacer cosas importantes", declaró Sabonis, que reemplazó como titular al pívot Myles Turner, lesionado.Los Spurs volvieron a tener al ala-pívot LaMarcus Aldridge como el líder encestadory ocho rebotes, pero no fueron suficientes a la hora de evitar la derrota.Tampoco la gran actuación individual de Gasol que7 de 10 tiros de campo, incluido un triple de dos intentos, y 2-3 desde la línea de personal fue suficiente.Gasol brilló en todas las facetas del juego al conseguir también siete rebotes -todos defensivos-, dar cinco asistencias, poner cinco tapones, no perder ningún balón y cometer apenas dos faltas personales.Otros tres jugadores de los Spurs, incluido el alero reserva Rudy Gay, que logró también seis rebotes, dos asistencias y recuperó dos balones.El veterano escolta argentinofalló los seis tiros de campo que hizo, incluidos dos triples, y acertó 3 de 4 desde la línea de personal.Ginóbili, que jugó 21 minutos, repartió cinco asistencias, capturo dos rebotes defensivos y perdió dos balones.El entrenador de los Spurs,, tendrá que esperar al menos un día más para tener la posibilidad que el equipo consiga la victoria y empate la marca decomo el sexto técnico en la historia de la NBA con más triunfos logrados de profesional.Los Spurs no lo tendrán fácil ya que visitan a los Celtics de Boston, el mejor equipo actual en la Conferencia Este, al que han ganado 10 veces consecutivas, incluidas siete en el TD Garden.