"Pudimos sentenciar el partido antes del descanso pero no lo hicimos"

Nenad Markovic admitió, sin tapujos, el mal partido de los suyos, especialmente en ataque, y con un momento concreto, antes del descanso, cuando a su entender pudo haber rematado al Andorra. "Perdimos nuestra oportunidad en la primera parte para llegar al descanso mucho mejor situados en el marcador. Creo que terminar esos dos cuartos con una mayor diferencia hubiera hecho que Andorra estuviera luego más nervioso y nosotros hubiésemos jugado más fácil", se lamentaba el técnico del Iberostar Tenerife tras la derrota. "Cuando controlamos el partido bien desde la defensa luego tuvimos muchas prisas en ataque y no lo aprovechamos como debíamos. Pudimos sentenciar el partido, pero no lo hicimos", añadió al respecto.

"Ya en la segunda parte, sobre todo en el último cuarto, ellos han estado muy acertados y confiados, y nosotros no", explicó también el bosnio, para el que "no es normal que nuestro equipo dé siete asistencias y cometa 17 pérdidas". "Son números que no reflejan nuestro juego; con tan poco acierto no se puede ganar un partido ante un equipo que ha salido tan fuerte, y que pese a no salirle las cosas en la primera parte, ha seguido luchando, trabajando y creyendo...", dijo también el responsable del banquillo canarista. En este sentido, Markovic no considera que hubiera "demasiada confianza" en su equipo tras la primera parte del cuadro del Principado. "Sabíamos también que era imposible que un conjunto como el Andorra jugara mal los 40 minutos. Ellos lo hicieron muy bien en la segunda parte. No nos confiamos, simplemente tuvimos un mal partido en ataque", añadió.

Cuestionado por la mejora de su adversario, Markovic reconoció también que su equipo no leyó con la defensa del Andorra. "Fue dura e intensa, jugaron al límite, nos negaron los pases, y no dejaron circular bien el balón, pero hay que acostumbrarse a jugar partidos así porque además no es la primera vez que sucede", se lamentó el balcánico, para admitir igualmente el "buen partido de Jaime Fernández, sobre todo el último cuarto". "No creo que hayamos perdido el partido por una mala defensa, porque hemos defendido bien casi todo el partido, pero nuestro ataque no fue el habitual", insistió.

En lo que no se escudó Markovic fue en el posible cansancio dse los suyos, ya que pese al traslado desde Turquía, el entrenador del Iberostar recalcó que "todos los equipos viajan". "Hemos venido aquí dos días antes y entrenado con normalidad, por lo que no pasa nada", expuso antes de mirar ya hacia el futuro más próximo de los suyos. "Habíamos ganado los cuatro partidos anteriores y ahora hay que levantar la cabeza. Hemos perdido jugando un mal partido en ataque, pero no nos debemos volver locos ni suicidarnos... Hay que pensar en el partido del miércoles", concluyó.