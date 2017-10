"A este nivel y con este fútbol, los goles y victorias llegarán"

El entrenador del Tenerife, José Luis Martí, aseguró anoche que le habría gustado "que la evolución del equipo no fuese tan notable y que el resultado hubiese sido otro". El técnico blanquiazul, más conforme con el juego que con la puntuación del representativo en las últimas jornadas, hizo estas declaraciones tras registrarse el quinto empate consecutivo para los suyos (después de los obtenidos ante Real Oviedo, Numancia, Lorca y Espanyol, éste en la Copa del Rey).

"Nos ha faltado acierto. Los primeros 10 minutos no fueron nuestros, pero a partir del primer cuarto de hora se transformó el partido y lo interpretamos bien defensiva y ofensivamente. Solo nos faltó el gol", resumió el jefe del banquillo blanquiazul, quien hizo constar que su equipo tuvo ocasiones de sobra para decantar la balanza de su lado.

"Se trata de eso, de generar oportunidades y ser intensos para generar este fútbol", apuntó. "Hemos robado infinidad de balones en campo contrario, pero nos ha faltado acierto", reiteró. En todo caso, manifestó que "l o importante es que las ocasiones lleguen" y quel grupo se aleje de la versión tan gris que ofreció en Lorca.

"Estoy contento, pero los resultados son los que mandan", fue otro de sus mensajes. Sea como fuere, auguró que "a este nivel, los goles y las victorias van a llegar". "La idea es la misma siempre: competir en cada jugada y acción, sin dejar nada al azar. Los jugadores saben cuál es mi manera de pensar, pero hay que añadirle el fútbol, y el fútbol son muchas cosas", explicitó.

Por otro lado, dio argumentos para no hacer el tercer cambio. "Estábamos bien, no queríamos parar el partido y teníamos la sensación de que el gol iba a llegar", justificó. "Los que han jugado desde el inicio y los del banquillo han estado espectaculares", dijo también.

A continuación, lamentó el error en el lanzamiento del penalti pero puntualizó que Malbasic "era el primero que quería anotarlo". Asimismo, dejó claro que la equivocación en el tiro no fue el motivo principal por el cual no se logró la victoria, pues hubo otras muchas oportunidades. En todo caso, explicó que suele apuntar "tres nombres en la pizarra" para que sean ellos los que se repartan los lanzamientos, si los hay. "El primero es Malbasic, el segundo es Juan Carlos y el tercero es Longo, pero tenemos confianza en todos", reveló.

Sobre la lesión de Víctor Casadesús, respondió que parte de unas molestias físicas que surgieron en el último entrenamiento. "No queremos forzar a ningún jugador. No parece nada grave, pero mejor que salga otro. Pienso que era contraproducente arriesgar; nos hubiera gustado que estuviera, pues Longo no estaba para 90 minutos, pero lo que no íbamos a hacer era forzar", cerró.

Martínez, satisfecho

Más feliz estaba ayer Diego Martínez Panas, el entrenador del Sevilla Atlético, quien indicó que "cuando no tienes un buen día, es positivo puntuar". "No es casualidad que el Osasuna tenga tan malas estadísticas en el Heliodoro, donde siempre es difícil ganar", explicitó. "A lo mejor las sensaciones ahora no son buenas, pero con el tiempo daremos valor a este resultado", finalizó.