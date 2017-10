El Iberostar adelanta el terror

Un tropiezo de los que duelen, una derrota que daña a la vista. Un conjunto llamado Iberostar Tenerife -muy lejos de su versión siquiera discreta- sucumbió ayer en su visita al Morabanc Andorra. Lo hizo en un partido terrorífico, sin ideas en ataque, sin apenas referencia interior, sin ningún peligro exterior (4/21 en triples) y envuelto de principio a fin en un cúmulo de dudas, esas que le llevaron a cometer 17 pérdidas, toda vez que buena parte de sus acciones ofensivas fueron una moneda al aire. Atrás, los laguneros comenzaron sólidos y activos, sobre todo en el rebote, pero se desinflaron con el paso del tiempo (frente a un adversario también negado en el arranque pero que fue cogiendo confianza poco a poco) para acabar recibiendo más puntos en los últimos 10 minutos (24) que en los 25 primeros del choque (21).

Pero más allá de ese sinfín de despropósitos y que lo más preocupante de esta visita al Principado hayan sido las sensaciones generales dejadas por los canaristas, los de Markovic ofrecieron ayer una imagen desconocida. Y es que lejos de dar un paso al frente tras el intermedio (como suele acostumbrar), el Iberostar invirtió prestaciones. Sin hacer nada del otro mundo, el cuadro isleño llegó a tener una renta de 12 puntos (7-19, 15'), pero lejos de mandar a la lona a un rival acogotado en el tiro, le permitió salir de entre las cuerdas, llevando así la igualdad al marcador (18-21). El Canarias no jugó a nada, pero al menos supo mantener la delantera (30-35, 29') antes de un último cuarto de colapso. Un parcial de 17-2 fue insalvable para el conjunto aurinegro (47-37), ya una caricatura en comparación a sus últimas actuaciones, y que acabó adelantando su particular Halloween para dar miedo, aunque a sí mismo.

Pero antes de todo este despropósito el arranque pareció bien distinto. Un tiro de cuatro metros de Abromaitis y una sencilla penetración de San Miguel ponían a los isleños con 0-4, aunque esas dos acciones no iban a ser, precisamente, el reflejo del juego que se iba a presenciar sobre la cancha, con muchas más pérdidas que aciertos. Unos errores que el Iberostar provocó, en buena medida, gracias a su sólida defensa, con muchas ayudas en la circulación y un control casi total del rebote. Así, más de cuatro minutos estuvo el Andorra para anotar su primera canasta. Pero en el otro lado de la cancha las prestaciones aurinegras no es que fueran excelsas, ya que el conjunto de Markovic enlazó varios malos tiros con el miedo a la presencia en la zona de un Karnowski que ocupaba mucho. Pese a la verticalidad de Richotti y varios rebotes ofensivos (seis en el primer acto) rebañados, fue San Miguel el líder del primer parcial significativo (5-11). Entre un par de manos metidas por Bassas y otras dos acciones de clase de Vázquez, los canaristas se marchaban 7-19 (13').

Lejos de sentenciar, a los de Markovic les entraron también las dudas. ¿Penetrar o tirar? Generalmente la opción escogida fue siempre la errónea y pese al 2/18 que ya acumulaba el Andorra en el lanzamiento, el Iberostar no sacó partida de los casi 10 minutos que estuvo su rival sin meter una sola canasta. Entre pérdidas (siete en el segundo acto), errores de Ponitka impropios en él, y balones al aire sin que su supuesto destinatario supiera de ellos, el conjunto lagunero se vio envuelto en la misma dinámica negativa de su adversario (16-19). Solo un par de acciones en el poste de Beirán dieron algo de clarividencia a los tinerfeños, que todavía llegaron al descanso por delante en un raquítico 18-23. Un receso que no le sirvió a los aurinegros para resetear, sino más bien para internarse todavía más en una espiral perniciosa de ataque sin ideas, errores y pérdidas. Solo sumando de manera intermitente (Abromaitis tras rebote ofensivo, Beirán al poste o una bombita de Richotti) se mantuvo el dominio tinerfeño en el electrónico (21-29) en un duelo que ya era soporífero.

Parcial de 17-2

Incluso un robo y triple de White (desaparecido hasta ese instante) y la velocidad que por momentos imprimió Ponitka le dieron otro impulso al Iberostar (30-35) casi cuando concluía el tercer cuarto. O al menos eso pareció, porque ya no se supo más de los isleños. Entre que el Andorra logró correr, encontró a Karnowski en la zona, mejoró su puntería desde el perímetro y, especialmente, se encomendó a un gran Jaime Fernández (que leyó muy bien los bloqueos), el Canarias comenzó a hacer aguas. Y es que a sus ya manifiestas limitaciones ofensivas el cuadro lagunero unió una alarmante displicencia cerca de su aro, donde permitió a su rival canastas fáciles, así como segundas y hasta terceras opciones. Se entiende así un parcial de 11-0 que luego llegó a ser de 17-2 (47-37) mediado el acto final.

Golpe mortal para un conjunto, el canarista, que fue cavando poco a poco su propia tumba y que cuando quiso darse cuenta no pudo salir de ella. Un triple de Richotti y un tapón de Petit hicieron creer en la recuperación aurinegra (47-41), pero a los de Markovic, sin grandes ideas para generar ataques fluidos, ni la fórmula para frenar a Jaime Fernández (52-41) les corría demasiado rápido el reloj. Ni un triple de White ni sendos palmeos de Ponitka (54-48, a 59") bastaron, ya que el Iberostar se empeñó en redoblar su imagen de terror concediendo un nuevo rebote ofensivo y cometiendo otra pérdida para agrandar el despropósito. Un partido para olvidar, pero sobre todo, un partido para corregir (mucho) y aprender de cara a una semana que no permitirá relajaciones con las visitas a la Isla de Orlandina y Real Madrid. No hay margen para quitarse este horroroso disfraz y recuperar la identidad.