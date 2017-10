El gol se ausenta del Heliodoro

Punto a punto difícilmente se alcance el objetivo marcado. Pero no es menos cierto que el camino a seguir para lograrlo es el que ha tomado el CD Tenerife en sus dos últimas comparecencias en el Heliodoro Rodríguez López. La falta de acierto en la definición volvió a dejar sin premio a un equipo blanquiazul al que no se le puede reprochar nada más. Dominó, creó oportunidades y se mostró inmenso en la contención. Y lo hizo ante uno de los principales candidatos al ascenso, el CA Osasuna. Un conjunto navarro al que le sobra compromiso y oficio pero que ayer fue superado por una escuadra chicharrero al que de nuevo el gol le dio la espalda, como sucediera en el enfrentamiento copero ante el Espanyol.

El partidazo de Luis Pérez en el duelo del pasado jueves no pasó desapercibido para Martí, que devolvió la titularidad al andaluz. De la cita ante el Espanyol repitieron en el once Jorge Sáenz, Aitor Sanz, Bryan Acosta y Malbasic. La idea y el deseo del técnico blanquiazul eran que su equipo rindiera a un nivel parecido al que ofreció en el encuentro de Copa. Matizó el preparador balear su dibujo, al situar arriba a dos delanteros, Longo y Malbasic. Así, Bryan Acosta se escoró a la banda derecha, mientras que Juan Carlos se ocupó del otro flanco. Vitolo y Aitor se mantenían en el doble pivote.

Le costó al Tenerife adaptarse al contexto con el que se encontró, lo que no significó que empezara a merced de su rival. Los isleños llevaban la iniciativa en los primeros minutos y trataban de buscar con decisión la portería contraria. Lo que sucede es que enfrente tenía a un conjunto muy compacto y entregado a su causa.

El primer disparo a puerta correspondió al cuadro canario. Juan Carlos recibió un balón y sin casi pensárselo tiró, aunque flojo y raso, lo que se convirtió en un dulce para Sergio Herrera (3'). A medida que transcurrían los minutos, el Tenerife se iba adueñando más de la pelota, aunque no daba sensación de que fuera capaz de desenredar la maraña que el CA Osasuna había formado en su campo.

Malbasic encontró un agujero en la línea de contención navarra y se internó en el área para servir a Bryan Acosta, cuyo cabezazo no halló la dirección que el hondureño pretendía (19'). El centro del campo era propiedad de los locales, con Aitor y Vitolo campando a sus anchas por allí. Ni una noticia de la ofensiva visitante hasta ese momento, lo que animaba cada vez más a los hombres de Martí a seguir circulando y buscando huecos por los que poder penetrar hasta el arco contrario. Como el que encontró casi a la media hora de juego y que no acabó en gol de puro milagro. Fue a raíz de una serie de rechaces en las inmediaciones de Sergio Herrera, de donde salió un balón franco para Bryan, quien chutó de forma potente pero su propio compañero Longo, en su intento de empujarla a gol, propició que el balón se marchara por encima del larguero. Los aficionados tinerfeñistas no daban crédito en las gradas a la ocasión que había desperdiciado su equipo. La escuadra insular volvía a mostrar síntomas de falta de acierto en el remate, al igual que le ocurriera el jueves contra el Espanyol.

Antes de que concluyera la primera mitad, Longo fabricó otra oportunidad al revolverse al borde del área para disparar, de nuevo desviado de su objetivo (37'). Osasuna trató de sacudirse en los minutos finales e incluso cortó en algún momento la plácida tarde que estaba viviendo Dani Hernández, si bien no logró inquietar en exceso.

En la reanudación, el Tenerife salió más decidido aún a inaugurar el marcador. Diego Martínez facilitó a los del Heliodoro su tránsito hacia el área rival, ya que optó en el descanso por prescindir de Mateo, un centrocampista, para introducir a un central más, Unai García.

Al Tenerife se le presentó a los diez minutos de reanudarse el encuentro una ocasión inmejorable para obtener el premio que buscaba. Longo cayó al suelo en un forcejeo con Fausto Atienza y el colegiado señaló penalti. Pero el destino no tenía previsto aún que los de casa marcaran y Sergio Herrera le detuvo la pena máxima a Malbasic. El monólogo del Tenerife prosiguió y Longo dispuso de otra oportunidad, en la que su testarazo, a centro de Bryan, tampoco dio con la diana (62').

Martí probó con Juan Villar en lugar de Longo, que no pareció haber salido recientemente de una lesión. El onubense no dudó en chutar a puerta en su primera acción, con la misma suerte que habían tenido sus compañeros anteriormente (79'). Carlos Ruiz se sumó a la larga lista de aspirantes a marcar con un cabezazo tras un córner que de nuevo atrapó el cancerbero de Osasuna (82'). El conjunto de pamplonica tiró de oficio para ralentizar el tramo definitivo del choque. Y lo consiguió. A base de interrupciones y pérdidas de tiempo, el partido llegó a su fin y la hinchada blanquiazul se quedó con las ganas de ver salir victorioso a su Tenerife de una contienda en la que lo mereció.