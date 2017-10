Martí: "No valen las excusas, ni me quejo de las bajas ni del cansancio"

José Luis Martí reconoció que ha notado a algunos de sus jugadores "más cansados que otros", después de haber disputado el Tenerife dos encuentros en cinco días. Eso sí, ve a todos "para competir". Admitió que debe "plantearse cosas" ante un partido que considera "más exigente aún que el del jueves" y que todavía debe tomar decisiones al respecto.

El entrenador del CD Tenerife espera un encuentro "de ritmo alto" y por eso debe elegir hoy a los que mejor se encuentren físicamente, a pesar de que no cree que en general sus jugadores acumulen mucho cansancio. Si bien, confiesa que "es cierto que algunos lo notan más que otros". En cualquier caso, Martí no quiere escudarse en ningún pretexto. "Las excusas no me sirven, somos ambiciosos y no me quejo nunca ni por las bajas, ni por el cansancio y tampoco por la competición", manifestó.

Pero sí reveló que no lo tiene nada fácil para elegir a los once jugadores que saldrán al campo de inicio, ya que, a su en su opinión, "los que han jugado la Copa se han ganado el derecho de continuar". "El problema lo tengo yo y es el que quería, es decir, tener a 21 o 22 futbolistas, más los incorporados del filial, que nos están dando un rendimiento altísimo y que le jueves demostraron que tienen capacidad para competir. Ahora, me toca decidir a mí", agregó. No niega que Alberto pueda ser uno de los premiados por su actuación ante el Espanyol, pero, como él mismo comentó, también "puede ser Luis (Pérez), Nahuel, Brian...". Pero, en cierta manera, celebra ese dilema porque entiende que haga lo que haga va a quedarse "tranquilo", al estar convencido de que los once que elija "van a competir y a hacer lo que se ha venido trabajado".

A José Luis Martí no le quita el sueño el hecho de que sus futbolistas malograran tantas opciones de gol en el enfrentamiento del jueves. "Tengo una manera de pensar y esa es que la única manera de que entre el balón es insistiendo. A mí no me preocupa si se tiene un error y la pelota no entra, lo que me inquietaría es no llegar y no tener ocasiones. Si tenemos oportunidades, la pelota termina entrando. Con el potencial que tenemos, si insistimos y no desesperamos, el gol va a llegar y las oportunidades las aprovecharemos", declaró ayer el preparador blanquiazul. En este sentido, Martí reveló que Samuele Longo "está para competir", aunque no sabe si lo utilizará de inicio o más adelante en el partido.

El técnico balear cree que el de hoy será "un partido muy competido, sobre todo con pocos espacios". Y es que espera un equipo "que vendrá a presionar, que no te dejará jugar, que incomodará y que sabe manejar todas las facetas del encuentro". "Maneja la estrategia, tiene velocidad a la contra y sabe replegarse cuando le toca. Si no es la mejor, es una de las mejores plantillas del campeonato, en la que hay tres delanteros que aseguran 50 goles cada temporada", añadió.

En el Tenerife son conscientes de que una victoria ante Osasuna le mantendría de lleno en la pelea por los puestos de ascenso. Pero para ello, apunta Martí, "hay que intentar ser mejores" que el cuadro navarro, el cual "lleva nueve partidos sin perder y es un candidato al ascenso". Martí quiere que sus jugadores circulen "rápido la pelota, con la idea de atacar la portería contraria". Su deseo es que sus pupilos "hagan lo que saben, jugar al fútbol", porque entiende que "si están al nivel que ellos pueden ofrecer van a tener opciones de llevarse los tres puntos". Por último, dijo que Bryan Acosta, que ha sido citado por su selección, "debería jugar en Sevilla" el próximo fin de semana.