La imagen de Copa como aval

La excelente imagen ofrecida por el CD Tenerife en su partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Espanyol ha servido de estímulo para los jugadores blanquiazules, especialmente después de su pobre actuación en Lorca. Gracias a ello, el representativo afronta con ánimos renovados su cita de hoy ante el CA Osasuna. Un encuentro de exigencia máxima por la entidad del rival, lo que se une a la necesidad de ganar del cuadro isleño, que no quiere descolgarse de la zona alta de la clasificación.

En el último partido de liga, celebrado en el Estadio Francisco Artés Carrasco, la intensidad con la que se aplicaron los futbolistas del Tenerife no fue la adecuada, tal y como reconoció su entrenador, José Luis Martí. El balear llegó a insinuar cierta falta de amor propio en sus jugadores durante ese encuentro, que finalmente lograron empatar. Pero todo eso que el preparador mallorquín no percibió ante el Lorca sí lo vio en el choque del jueves ante el Espanyol. Sus hombres rindieron a un gran nivel ante la escuadra catalana, si bien no fueron capaces de anotar ningún gol, pese a disponer de infinidad de ocasiones.

La recuperación de Longo seguro que contribuirá a que esas oportunidades terminen en el fondo de la red de la meta contraria. El delantero italiano ya disputó unos minutos en el duelo copero del jueves y probablemente vuelva a participar hoy, aunque no se sabe durante cuántos minutos. Martí sigue sin poder disponer de Camille y de Paco Montañes, ambos lesionados, mientras que Juan Villar podría reaparecer esta tarde.

En cuanto al once blanquiazul de hoy, son muchas las incógnitas que a priori existen. Martí dejó fuera del equipo titular que se enfrentó al Espanyol hasta a ocho jugadores que actuaron de partida en Lorca el fin de semana pasado. Lo normal es que esos futbolistas volvieran a la formación inicial pero la buena actuación de los que actuaron el jueves hace ahora dudar al técnico blanquiazul. Desde la portería, en la que Carlos Abad se mostró muy seguro, hasta la línea ofensiva podrían haber cambios.

Por parte del CA Osasuna, Diego Martínez ha lamentado que no pueda alinear a dos hombres que considera insustituibles en su equipo. Se trata de Fran Mérida y de Roberto Torres, que se perderán el choque del Heliodoro por sanción. En el bando navarro tampoco se sabe si Lucas Torró, que ha viajado a la Isla, podrá se utilizado por su entrenador, ya que ha padecido problemas musculares que le hicieron perderse la jornada anterior. Osasuna nunca ha ganado en el estadio chicharrero en liga pero solo ha perdido fuera un partido en lo que va de competición.