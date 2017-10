El Granadilla afronta hoy el 'reto de Lezama'

La UDG Tenerife Egatesa viajó rumbo a Bilbao para afrontar la séptima jornada de la Liga Iberdrola de Primera División femenina. Las blanquiazules comienzan el Tourmalet contra un histórico ante el que esperan puntuar en Lezama. El Athletic, tercer clasificado con 12 puntos y a tan solo 2 del Granadilla Egatesa, cuentan con incorporaciones importantes como Bergara y Cirauqui y con futbolistas muy importantes como Corres o Nekane, que pueden hacer daño a los rivales.

Toni Ayala asegura que "es un rival que se crece en su estadio ante su afición pero al que le pasa factura la ansiedad si no consigue desarrollar su juego pronto. Nosotras sabemos lo que tenemos que hacer y aunque no será nada fácil puntuar ante uno de los mejores de la Liga, nosotras vamos a darlo todo porque queremos puntuar".

Pili González, guardameta del Egatesa, "jugar contra el Athletic es algo muy bonito porque es uno de los equipos pioneros del fútbol femenino en España, tienen una trayectoria ejemplar y son un gran club. No obstante, a la hora de enfrentarnos a ellas lo hacemos como un equipo más, en un partido en el que lo que importa es llevarnos los tres puntos y lucharemos por ello".

Aunque el equipo no empezó como se esperaba, las guerreras han sabido remontar y trabajan para certificar la salvación cuanto antes. González, que ha vivido los momentos más dulces del club asegura que "mi trayectoria desde que llegué ha sido inmejorable. Es la mejor decisión que he tomado y me siento muy cómoda con la directiva, jugadoras, cuerpo técnico, prensa y afición. Siento que todos nos apoyan mucho y eso hace que cada día sea más fácil para nosotras".

Para esta ocasión serán baja Jordyn Listro y Koko, con molestias y en su lugar entra en la convocatoria Paola Hernández, del filial. Así las cosas la convocatoria es la siguiente: Noelia, Pili, Patri Gavira, Jackie Simpson, Cindy, Pisco, Sara, Eva Llamas, Ayano Dozono, María José Pérez, Martín-Prieto, Ana González, Megan Crosson, Paola Hernández y Silvia Doblado.

El partido será televisado en directo por EITB a las 12:00 horas (11:00 horas) y podrá seguirse el minuto a minuto por el perfil de twitter del club @UDGTenerife.