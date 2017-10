Martí: "Osasuna tiene una de las mejores plantillas"

El entrenador del CD Tenerife, José Luis Martí, ha asegurado hoy que el CA Osasuna tiene "una de las mejores plantillas" de la Segunda División y que el conjunto navarro es uno de los principales candidatos al ascenso directo a la máxima categoría.

"Tiene tres delanteros que, prácticamente, te garantizan cincuenta goles en una temporadas, y eso lo dice todo", ha destacado.

También ha comentado que, tras el partido del jueves en Copa del Rey, algunos jugadores están "más cansados que otros", por lo que tendrá que tomar decisiones para afrontar un partido "tan exigente como el de mañana".

Sin embargo, el entrenador del cuadro chicharrero ha afirmado que "las excusas son para el que las quiera poner" y que "el 'es que' es de perdedores", por lo que ha destacado que no se queja ni pone excusas ante las bajas o el cansancio.

José Luis Martí ha comentado que con el potencial que tiene su equipo, si insiste y no se desesperan aprovecharán las oportunidades de gol, mientras que ha adelantado que Samuele Longo está en condiciones de jugar, pero no los noventa minutos, aunque ha advertido de que no van a forzar y a arriesgarse a tener "una recaída".

El entrenador blanquiazul ha dicho que espera "un partido muy competido, con muy pocos espacios y ante un rival que sabe manejar todas las fases del encuentro y tiene velocidad a la contra".

"Llevamos tiempo sin ganar y tenemos que hacerlo, sea cual sea el rival", ha recalcado.

"Tenemos que intentar ser mejor que ellos, porque si no somos mejores que ellos lo pasaremos mal. Es el principal candidato al ascenso", ha recalcado.