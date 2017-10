Diego Martínez teme el "gran contraataque" del cuadro isleño

Diego Martínez, entrenador del CA Osasuna, elogió ayer a su rival del domingo y se quejó de las bajas con las que se presenta al partido del domingo en el Heliodoro. "Hablar de más o menos difícil quizá no sea elegante. Pero el Tenerife es un equipo muy completo. Un equipo que tiene un gran contraataque, le gusta correr, tiene jugadores de talento y velocidad. Si el partido no está de correr, saben hacer un partido de segundas jugadas, de juego directo si lo necesitan, de iniciar más desde atrás. Si el partido está trabado, tienen estrategia. En ese sentido, como manejan tantos registros, son parecidos a nosotros. Vamos con la intención de ganar, con la intención de mostrar nuestra mejor versión. Creo que va a ser un partido muy interesante para el espectador y espero que con éxito para nosotros", explicó.

El técnico rojillo fue cuestionado por las ausencias que tendrá su equipo para esta jornada. "No gustan nunca las bajas y menos que sean tan concentradas. Pero lo importante no es quién sustituye a quién, sino que aprovechemos las cualidades del que entra. Las características de Fran y Rober son muy particulares, no hay un sustituto natural. Lo que sí hay son otros jugadores, con otras características, que combinados en el once lo que queremos es que exploten sus fortalezas. Y además, lo vienen mereciendo. Más allá del ritmo de competición, los demás están preparados, listos, porque hemos puesto mucho esfuerzo, mucha energía y mucha atención en tener a los veinticinco listos para cuando haga falta", comentó el preparador pontevedrés del CA Osasuna.