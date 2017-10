Canarias se proclama campeona en joven masculino y femenino

De éxito rotundo cabe tildar la participación de Canarias en los Campeonatos de España Joven y Júnior 2017 que se han disputado en el pabellón polideportivo Antonio Sánchez de la Calle, de la localidad de Béjar (Salamanca) desde el pasado jueves, y que tocaron a su fin a mediodía de este sábado con el triunfo del combinado del Archipiélago en la categoría joven, proclamándose campeón de España tanto en masculinos como en féminas.

La selección canaria había clasificado para las trece finales de este sábado a un total de nueve púgiles -siete en masculinos y dos en féminas-, obteniendo finalmente cuatro medallas de oro y cinco de plata en esas finales.

Así, los cinturones de campeón de España y medalla de oro recayeron en los grancanarios Steven Diego Sampo 'Bazooka' (peso pesado), Rafael Alba (superpesado) y Madeleine Hernández (pluma), así como en la tinerfeña -que reedita título respecto al pasado año- Melissa Noemí Tudge (ligero). Mientras, las medallas de plata fueron para los restantes finalistas: el tinerfeño Alberto Aladrén (minimosca) y los grancanarios Jeremy Gordillo (mosca), Aarón Santana 'Chocolatito jr.' (ligero), Kilian González (superligero) y Eleazar Castro (medio).

De las cinco medallas de plata obtenidas, los responsables de la expedición canaria piensan que alguna más pudo ser de oro, debido a lo ajustado de las decisiones tomadas, pero ello no empaña la excelente labor desarrollada por el combinado del Archipiélago, toda vez que de los cuatro títulos posibles a nivel de equipo, el boxeo canario obtuvo tres: junior femenino, joven masculino y joven femenino, con un total de dieciocho medallas -de entre los veintiún boxeadores que componían la expedición-: seis preseas de oro, seis de plata y otras seis de bronce.

"La realidad es que el boxeo canario está pasando desde hace varios años un gran momento. Y creo que ésta es una nueva muestra de que el boxeo canario está vivo. Estos componen nuestra gran cantera, la que en breve nos hará disfrutar de títulos importantes, y lo más importante es que son todos niños y niñas de entre 15 y 18 años. Mi valoración, por tanto, es que ha sido un éxito total", señala el tinerfeño Juan Tomás Tejera, el presidente de la Federación Canaria de Boxeo.

"Es de resaltar también los nuevos preparadores que se han incorporado a la selección canaria como son Pedro Miranda, Valdivia o Sandro, gente nueva que están reapareciendo en el boxeo y que han sido grandes boxeadores, porque Miranda ha sido campeón de Europa o Sandro ha sido campeón de España profesional... Gente que tiene un futuro como entrenadores terrible, con unas ganas terribles... Y bueno, a los chicos y a las chicas, un diez a todos. Ha sido un éxito total. No me esperaba tan buenos resultados. Esperaba tener buenos resultados, pero a este nivel, no. Ser campeones, de cuatro categorías que disputábamos, en tres, pues me ha sorprendido mucho", añadía el dirigente regional.

"También me ha sorprendido muchísimo los resultados de los representantes de la isla de Gran Canaria, el paso que han dado hacia adelante, con un grupo de niños jóvenes, con un proyecto espectacular y sólo me queda darle las gracias al presidente de la insular, Antonio Pulido, como también al de la insular de Tenerife, Luis Vizcaya, y a todos los prepradores y promotores de Canarias, así como a los clubes, que hacen con su esfuerzo y sacrificio que todos estos niños lleguen a este pasito, porque ha sido muy complicado y muy caro llevar a los campeonatos una expedición con tanta gente, pero no cabe duda de que ha valido la pena el sacrificio de todos", indicaba Tejera.

"Yo soy el representante de todos ellos, pero hay un trabajo de mucha gente detrás: boxeadores, entrenadores, clubes, dirigentes, árbitros, las madres y los padres de los niños, que significa que es un gran éxito de todo el boxeo canario. Y, por supuesto, también de los medios, que afortunadamente ahora se están acordando y apostando por nosotros, porque sin el apoyo de los medios, que dan a conocer el trabajo de los niños, entrenadores y clubes, porque ellos necesitan que se hable de ellos, de su trabajo, de sus logros y de sus sacrificios", finalizaba Juan Tomás Tejera, el presidente de la Federación Canaria de Boxeo.

Antonio Pulido, presidente de la Federación Insular de Gran Canaria, por su parte, más parco en palabras, se congratulaba asimismo del éxito cosechado. "Ha sido un éxito en todos los sentidos, pues tres títulos por equipos de cuatro posibles es casi que increíble", señala el dirigente insular con respecto al éxito del combinado regional.

"En cuanto a lo cosechado por Gran Canaria, se me hace señalar que es una verdadera locura. Cuatro de nuestros chicos y chicas han conseguido el título de campeón de España y con ello la medalla de oro. Pero es que además también hay cuatro platas y tres bronces. Sin duda, hemos demostrado ser la mejor cantera de España", añade Pulido.

"Estoy superorgulloso del trabajo realizado desde la Federación dando actividad a todos estos chicos así como también del trabajo realizado no sólo por los propios púgiles, sino por los entrenadores y los clubes. Es increíble que sin apenas medios, porque hasta hemos teido que vender rifas para poder pagar los billetes de avión, se consiguiera lo que se ha conseguido", finalizaba Antonio Pulido, presidente de la Insular de Gran Canaria, tras el éxito cosechado en Béjar (Salamanca).