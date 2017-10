El Cabildo incluirá 5 millones en el presupuesto de 2018 para el Circuito

El Cabildo de Tenerife ha planificado una inversión plurianual para construir la primera fase del Circuito de Motor -valorado en un coste aproximado de entre 13 y 15 millones- y para ello incluirá una partida de unos 5 millones en el presupuesto de 2018. Así lo explicó el presidente de la corporación insular, Carlos Alonso, en un encuentro con medios de comunicación, en el que ha dejado claro que el proyecto "se va a hacer" y siguen "empeñados" en que la isla disponga de un circuito de velocidad pese a su histórico retraso.

La programación en la que trabaja el Cabildo es que las obras se puedan licitar en marzo a través de un concurso de obra pública, los trabajos empiecen en verano y la ejecución tarde unos dos años y medio, de tal forma que el circuito, de forma provisional, pueda estar en funcionamiento a finales de 2020 o comienzos de 2021.

La parte técnica de actualización del proyecto se le va a encomendar a Gestur para ganar agilidad, y se utilizará la Ley del Suelo para definir los usos complementarios, aspectos claves para captar inversores que se encarguen de la segunda fase. Alonso reconoció que el modelo elegido en 2013 era "frágil", hasta el punto de que solo una empresa -Onda Rossa- se presentó a la concesión, y finalmente, no pudo hacer frente a los costes del proyecto, medida por la cual, el Cabildo va a plantear una demanda judicial en la que reclamará daños y perjuicios, aún sin cuantificar.

En esa línea, comentó que se ha optado por un nuevo sistema en el que el Cabildo acomete la construcción de la primera fase con recursos propios y, posteriormente, se buscaría un concesionario para explotar el circuito con el pago de un canon de unos 25 o 30 años, por el que la corporación iría recuperando la inversión.

En caso de que eso no fructificara, el presidente ha señalado que "el dinero no se tira", ya que el circuito estará en uso y será una infraestructura útil que se podrá explotar, función que recaería en Ideco, aunque no ha ocultado que el circuito sería de segundo nivel.

Ante las críticas de la oposición por la elevada inversión pública, Alonso ha comentado que el Cabildo "está atendiendo sus competencias" y otras más, como por ejemplo la depuración de aguas, con una inversión de unos 90 millones, al tiempo que se ha preguntado si también se va a criticar el gasto de 9 millones en la rehabilitación del Parque San Francisco de Puerto de la Cruz. "Mi equipo y yo hemos ganado las elecciones y el Circuito del Motor estaba en nuestro programa electoral, así que lo vamos a hacer", ha indicado, señalando también que se trata de un proyecto que va a ayudar a la dinamización económica de la isla.

Además, Alonso comentó que en 2013, cuando se empezó a preparar la primera licitación y en "plena crisis", el Cabildo no podía hacer frente al proyecto de manera directa, si bien ha subrayado que en ese mismo periodo, Gran Canaria, por ejemplo, invirtió 70 millones en el Gran Canaria Arena.

Para captar al futuro concesionario, Alonso ha dicho que el Cabildo va a empezar el próximo año a hacer una intensa actividad promocional y de organización de eventos con el fin de 'vender' el circuito en el ámbito internacional, labor que estará liderada por el director, Walter Sciacca.

La primera fase del proyecto contempla, como elemento principal, la cinta asfáltica, una zona de boxes y otra habilitada para carpas móviles, así como tomas de agua y electricidad. Estas acciones llevarán en torno a los 30 meses, aunque la corporación insular cree que ese periodo podría bajar a unos 24 meses al tratarse de una obra en la que no hay afectados vecinos o fincas cercanas. La premisa primordial, como es lógico, es la seguridad de los participantes y, por esa razón, ya se están adoptando las modificaciones oportunas que han introducido recientemente las federaciones internacionales de automovilismo y motociclismo, así como las que se aprobarán en un futuro próximo.

El Circuito de Tenerife tendrá una pista de 4.067,92 metros de longitud, con una recta principal de 819 metros. El ancho de la pista será de 15 metros en la línea de meta y de 12 metros en el resto del trazado. En total, tendrá 15 curvas, cinco a derecha y 10 de izquierda, con una elevación máxima del 5%. El trazado previsto no va a sufrir ninguna modificación, pero sí se va a actuar en escapatorias y bordes con el fin de que reciba la homologación internacional por las federaciones del motor. En este sentido va el asesoramiento de Walter Sciacca, quien también defiende que la puesta en marcha de forma provisional del trazado sureño será básico para el impulso de las siguientes fases.

Por otra parte, en estos momentos se descarta la construcción de un hotel en los terrenos del circuito -como ocurre en trazados como los del Golfo Pérsico o Socchi-, aunque sí que habrá pequeñas zonas alojativas para el personal, tal y como ocurre en los circuitos permanentes alemanes.