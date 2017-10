Sensaciones agridulces para José Luis Martí anoche en sala de prensa, toda vez que el técnico del Tenerife acababa satisfecho porque los suyos tutearon al Espanyol, pero algo cabizbajo por no poder haber aprovechado alguna ocasión de gol. "Por ocasiones, sobre todo en la segunda parte, que han sido bastante claras, creo que nos podíamos llevar un resultado más favorable para la vuelta. Ese partido hay que jugarlo pero hemos hecho méritos para meter un gol y lograr la victoria", comentó el técnico mallorquín, que prefirió ver el vaso medio lleno. "Evidentemente me marcho satisfecho, y aunque hay cosas que debemos mejorar y corregir en momentos puntuales, se ha interpretado bien el partido", dijo, para resaltar que ya "solo queda otra que pensar ya en Osasuna", "Los jugadores ya están recuperando para volver a competir el domingo", apuntó al respecto, sabedor de que le espera un duelo "tan exigente y con un ritmo tan alto como este, ya que por algo son líderes".

Cuestionado por el planteamiento inicial, Martí no escondió que los suyos sufrieron, pero descubrió que Aitor, que actuó como enganche, "no se encontraba bien, estaba con algunos vómitos y no ha podido aguantar", para recalcar también que "Bryan (Acosta) se ha vaciado" dentro de una disposición en el centro del campo a la que se adaptaron. "Ellos no tienen problemas en cuanto al sistema y se adaptan rápidamente al que sea, ya que se trabaja durante la semana. Lo importante es competir y leer bien el partido y se ha hecho, aunque es verdad que nos falta algo más de pausa con el balón para tener posesiones más largas", añadió. Martí también dijo que el retraso por la avería eléctrica "trastocó un poco" a su equipo, pero a la vez resaltó que "la afición ha estado" con ellos. "Han podido disfrutar una vez más de un partido de Copa", añadió el técnico, que dice "no" tener "preocupación por el escaso tiempo de recuperación, ya que el domingo habrá jugadores que saldrán frescos". Ya con la vista en lo que puede suceder dentro de un mes en Cornellá, el mallorquín fue tajante. "Vamos a ir a pasar la eliminatoria. No hemos encajado gol, algo que es muy importante, y aunque es cierto que nos gustaría habernos ido con algún gol a favor, quedan 95 minutos y seguro que tendremos nuestra opción que trataremos de aprovecharla", concluyó.