Beirán: "Era importante lograr la primera victoria fuera de casa"

Javier Beirán recalcó ayer la "importancia" de haber sumado el primer triunfo a domicilio en la Basketball Champions League. El exterior canarista calificó como "muy positivo" el gran esfuerzo defensivo de los aurinegros y el juego colectivo de la segunda parte; al tiempo que habló ya del próximo compromiso ante el Morabanc Andorra. "La de Turquía", dijo, "ha sido una victoria muy importante fuera de casa, ante un rival que iba invicto. Recibimos muchos puntos en la primera parte (46) pero mejoramos muchísimo en la segunda, sobre todo en defensa, y eso nos ha dado más ritmo", dijo en la web del club. "Era importante ganar el primer partido fuera de casa después de la derrota en Ventspils", agregó, "y colocarnos con balance positivo para afrontar estos partidos que vienen ahora".

"En la primera parte ellos anotaron mucho de fuera y en uno contra uno, pero en la segunda mejoramos esa defensa de uno contra uno con ayudas, rotando bien a los tiradores para que no tuvieran tiros solos, reboteando muy bien, tanto en defensa como en ataque, sin dejar segundas opciones? Jugamos bien colectivamente y anotamos triples importantes al final del partido que han roto el resultado y nos han permitido distanciarnos", aseguró. "Estoy contento con el trabajo del equipo y con mi segunda parte sobre todo, ya que con más minutos seguidos en pista me he sentido más cómodo y creo que he defendido bien", dijo.

El alero madrileño se refirió igualmente a la visita al del domingo a la cancha del Morabanc Andorra (11:30 horas). "Sabemos lo difícil que es ganar en Andorra, el otro día perdió allí Gran Canaria? ", declaró Beirán. "Yendo 1-4, vienen de perder casi de 20 ante el Cedevita, en Croacia, tendrán ganas de ponerse en una buena dinámica". "Sabemos que será muy complicado", añadió, "pero tenemos que aprovecharnos de esa presión que puedan tener por los malos resultados sabiendo que es un equipo que está para ir a mejor, que cuentan con una plantilla con un buen presupuesto y con grandes jugadores, así que será difícil ganar allí. Tenemos cuatro días para viajar, descansar y preparar el partido bien para hacerlo lo mejor posible", concluyó.