Sergio deslumbra en Moscú y Prigoni dimite en el Baskonia

Sergio Rodríguez volvió a ser protagonista en la Euroliga. El base tinerfeño del CSKA Moscú se salió ante el Panathinaikos con una actuación sobresaliente, en la que anotó 25 puntos, dio 9 asistencias, 2 robos y un rebote, guarismos que le llevaron a los 29 puntos de valoración. El cuadro ruso se impuso con claridad al equipo del español Xavi Pascual (81-63).

En otro de los partidos de la tercera jornada, el Valencia marcó diferencias en el Buesa Arena y no dio opción a un desconocido Baskonia que bajó los brazos en el último cuarto y no pudo competir ante el plantel taronja que se impuso por un cómodo 63-80. Al término del encuentro, Pablo Prigioni presentó su dimisión y anunció que dejaba la disciplina baskonista. "Me siento frustrado por no estar cubriendo las expectativas que el club puso sobre mí", indicó el ya exentrenador azulgrana, quien ha pedido disculpas a la afición y al club.