Jara: "No hubo golpes solo un forcejeo y caímos al suelo"

Manuel Cabello Jara negó ayer que agrediera a Francisco Rodríguez, padre de los menores del Sobradillo que denunció al presidente de ese club por, presuntamente, haberle ocasionado, el pasado lunes, unos daños físicos, además de proferirle insultos. Esto último si es admitido por el máximo rector del club capitalino, de lo cual asegura que ni mucho menos se siente orgulloso. "Estoy arrepentido de esas palabras, aunque también él las dice", comenta.

Manolo Jara, como se le conoce en el múndo del fútbol, quiso dejar claro que "no hubo golpes". "Solo se produjo un forcejeo. Yo le dije: siéntate aquí y dirige tú el club. A continuación, me senté al lado de él y no nos pegamos, forcejeé y entonces nos separaron. Además, hay un vídeo en el que se aprecia cómo él sale bien del campo, así que no hubo golpes", agregó.

El principal dirigente del Sobradillo ofreció su versión acerca de cómo se llegó a esa tensa situación que se vivió el lunes. Contó que los dos hijos del denunciante habían pertenecido en una etapa anterior a su club y que, tras un periplo por otros equipos, "la temporada pasada regresaron y este año volvieron a fichar". "Como el entrenador no pone a sus hijos donde dice el padre, se ve que está molesto y, al jugar el otro día el Infantil A, donde milita uno de sus hijos, con el Llamoro, por lo visto se comprometió con ese club y de ahí que me llamara el mismo sábado para decirme que quería la libertad de sus hijos", relató. Manolo Jara asegura que al decirle que "las cosas no son así", Francisco Rodríguez "insulta al entrenador, que es una mierda, y al delegado, una basura, a lo que añadió que quería la libertad de los niños el lunes".

En esa misma conversación, siempre según Jara, este le comentó que "eso no es así de sencillo". "La baja no se puede dar por una decisión unilateral tuya, habrá que hacer un expediente y luego trasladarla a la directiva para que esta decida", le puntualizó a Rodríguez. Además, Jara entiende que al club se le ocasiona un perjuicio dando de baja a dos jugadores, en los cuales, apunta, "se ha invertido un dinero, ya que hay que tener en cuenta que por cada uno de ellos solo se paga una cuota mensual de 7.50 euros, que no cubre ni el papel de la ficha".

Aunque confiesa que la intención anterior a que se produjera el altercado era la de facilitarles la libertad a los menores, hizo hincapié en que "hay un compromiso adquirido de los jugadores al principio de la temporada y la plantilla se planifica sabiendo que se cuenta con ciertos jugadores, lo que hace que no se incorpore a otros". Y es que, a juicio de Jara, los padres deben transmitir a sus hijos que "hay unas normas que deben cumplirse y no dejar que sean egoístas y permitirles que dejen tirados a sus compañeros". "Evitar que se miren el ombligo y propiciar que jueguen donde les diga el técnico no donde elijan sus padres, que son los que además tienen que hablarles bien del entrenador, que es como el maestro. Y una vez que concluya ese compromiso, se van para donde quieran, al Madrid, al Barcelona o al Manchester City", agregó.

Manolo Jara expuso que Francisco Rodríguez había sido citado por su club, a través del whatsapp, para tratar su solicitud "el martes día 2, a las 20:00 horas" pero que "se presentó dando portazos e insultando el lunes", día en el que, por la mañana, lo había llamado amenazándolo en los siguientes términos: "si no me das las cartas de libertad de mis hijos, te rajo".

El presidente del Sobradillo desmiente que hubiera agresión y mucho menos que intervinieran varios individuos más. "A ver, él dice que le pegaron cinco personas y todos sabemos que si eso ocurre lo matan. Los dos caímos de la silla al suelo. El metió su mano en el bolso que llevabay pensé que iba a sacar una navaja o algo y es que estaba grabándolo todo. Como me había dicho que me iba a rajar, fui a meterle mano a su mochila. Con la otra mano él me estaba señalando. Y es en el momento en el que quiero quitarle el bolso cuando él me empuja y caemos los dos porque yo lo arrastro. Sí que hubo insultos por las dos partes, aunque creo que hay un montaje en esa grabación porque se repite un montón de veces la misma palabra", declaró. Manolo Jara asegura que ni él ni el club moverán ficha al respecto hasta que esperará a que el Juzgado resuelva.