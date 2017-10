Garbiñe Muguruza, eliminada del Masters

La española Garbiñe Muguruza debió asumir este jueves su eliminación en la fase de grupos de las Finales de la WTA al ceder, por 7-5 y 6-4, ante la estadounidense Venus Williams en su tercer y último compromiso del Grupo Blanco.

La jugadora de origen caraqueño, número dos en la clasificación mundial, debía derrotar a la mayor de las hermanas Williams en la reedición de la final de Wimbledon para certificar su pase.

A diferencia de entonces, cuando se impuso por 7-5 y 6-0, Garbiñe Muguruza no encontró la fórmula para desarmar a la estadounidense.

"Por suerte he podido recuperar todas las roturas que he tenido", celebró Venus Williams a pie de pista. "He hecho lo que tenía que hacer para derrotar a una rival increíble", apuntó.

Con su cuarta victoria en seis duelos ante la española, Venus Williams aseguró su progreso hacia semifinales como segunda clasificada del Grupo Blanco.

La estadounidense, que se proclamó 'maestra' en 2008, reaccionó a su tropiezo (6-2 y 6-2) en la jornada inaugural ante Karolina Pliskova y se unirá a la checa en la ronda de semifinales tras vencer a la letona Jelena Ostapenko, primero, y a la española Garbiñe Muguruza, después.

A las puertas de esa fase volvió a quedarse, por segunda temporada consecutiva, la vigente campeona de Wimbledon.

La exnúmero uno del mundo no pudo dar continuidad a su victoria ante la letona Jelena Ostapenko y se despidió del certamen que reúne a las ocho mejores raquetas del año.

Los 32 errores no forzados acumulados este jueves le impidieron contrarrestar la ambiciosa propuesta de Venus Williams, quien salvó seis de las diez pelotas de rotura en contra. Esto precipitó la eliminación de Muguruza. Después de una hora y 41 minutos, la española dijo adiós.