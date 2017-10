El padre de dos menores, agredido por el presidente del CD Sobradillo

El padre de dos menores adscritos al CD Sobradillo denuncia haber sido agredido por el presidente del conjunto tinerfeño, Manolo Cabello Jara, en el transcurso de una reunión que mantuvieron el pasado lunes por la noche en las dependencias del club. Según su testimonio, ésta fue la reacción del veterano dirigente cuando acudió a pedir la libertad de sus hijos, que "no están a gusto" bajo disciplina de su actual equipo.

Francisco Rodríguez afirma que fue agredido por "el presidente y otras cuatro personas más" en el momento de solicitar formalmente que dejasen a irse del club a sus dos hijos, uno de ellos en edad infantil y otro en segundo año de cadetes (13 y 14 años, respectivamente). Según cuenta, estaba dispuesto a abonar la cantidad económica que le solicitasen a cambio, pero en ningún caso se avinieron a un posible acuerdo. Avisado por otros padres de que habían recibido en ocasiones anteriores "amenazas muy graves" por parte de Jara, decidió grabar la conversación con su teléfono móvil.

La grabación, que ayer destapó Radio Club Tenerife, recoge el momento en que el padre de los menores pide la libertad deportiva para sus hijos y a continuación es presuntamente agredido, casi sin mediar palabra, por parte del máximo mandatario del equipo. "Siéntate aquí", le dice el presidente. "Sabes de entrenador, sabes de todo. Y encima me vas a decir lo que tienes que hacer", añade. A renglón seguido, se escucha la reyerta y una grave amenaza. "Que te voy a matar, te voy a matar. Falso, eres un falso, que vienes a montar un pollo aquí", se escucha.

Según el testimonio del padre, pidió una reunión al CD Sobradillo que se fijó inicialmente para principios noviembre. Ante su insistencia, solicitó que ésta se adelantara. "Fui con buena fe. Solo pido la libertad de mis hijos para que puedan hacer lo que más les gusta, y que puedan hacerlo en otro equipo donde sean felices", cuenta. "Y estaba dispuesto a pagar por ello", detalla. Tras tildar el incidente del lunes como un episodio "desagradable y estremecedor", denuncia que en la escena estuvieron presentes no solo el presidente y un entrenador, "sino además dos personas que aparecieron de la nada". "Lo que busco es que mis hijos se vayan a otro equipo donde puedan estar mejor", repite.

"Me preguntan por qué grabe. Fue por los precedentes de padres anteriores, que me habían puesto en situación. No es la primera vez que se producen amenazas tan graves por parte del presidente del Sobradillo", aduce Rodríguez, cuyos hijos no fueron ayer a entrenar. Tras trascender cuál había sido su denuncia, recibió la llamada de algún técnico y algún directivo del club, entiende que con afán conciliador. Las agresiones -y así consta en la denuncia formulada la noche del lunes- le causaron lesiones en la parrilla costal izquierda y en la región esternal. El progenitor de los dos menores contó a la Policía que "otros padres están dispuestos a declarar sobre lo sucedido con sus hijos". Después de conocerse que había sido denunciado en comisaría y que la grabación de su reunión con Francisco Rodríguez había sido difundida públicamente, el presidente del CD Sobradillo se negó a hacer declaraciones. No obstante, horas después sí atendió a varios medios. En Antena 3, desmintió la agresión pero reconoció que había perdido los nervios. "El ruido que se escucha es de un golpe que le doy a una mochila, no a él", puntualizó. A renglón seguido, manifestó que el padre de los menores le había llamado durante el fin de semana en numerosas ocasiones y se refirió a él como "un provocador".

Este caso pone la lupa sobre una situación que desgraciadamente se reproduce con suma frecuencia en el fútbol tinerfeño, donde varios clubes se aprovechan de la retención federativa de los menores para sacar provecho económico. Algunos son especialmente beligerantes cuando el equipo que viene a por sus canteranos es el CD Tenerife. En todo caso, el padre que ha denunciado a los dirigentes del Sobradillo apela "a un tráfico de sentimientos". "No se retiene a los jugadores porque se les vea como estrellas en un futuro, sino simplemente porque se pretende hacer negocio con la situación de disgusto que viven en sus respectivos equipos".