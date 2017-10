Martí hace terapia de grupo

Ante la depresión por el juego, diálogo. El entrenador del Tenerife, José Luis Martí, decidió reunir ayer a sus futbolistas por espacio de 40 minutos en la sala de prensa de El Mundialito y analizar así las causas que condujeron al representativo a firmar uno de sus partidos más decepcionantes. Aunque el resultado fue de empate (2-2), el cuadro isleño dio muestras de debilidad en el campo de un recién ascendido y pudo encajar varios goles en la primera mitad. Salvado por Dani y por el acierto de Casadesús a ocho minutos del final, el equipo se libró de entrar en su primera crisis de la temporada.

En vísperas de disputar contra el Espanyol el primero de sus dos partidos de esta semana (este jueves, 20:30 horas), el entrenador quiso debatir sobre las causas del mal juego colectivo y, sobre todo, transmitir ánimo y confianza a sus futbolistas. Acabada la reunión, tomó la palabra -como en las situaciones de urgencia- el primer capitán, Suso Santana, que emitió un mensaje contundente. "Dudar del entrenador me parece una falta de respeto", adujo, consciente de que muchas flechas apuntan a Martí. Desde la consciencia de que el nivel de esta plantilla supera con creces la del curso pasado, que estuvo a punto de ascender, casi toda la responsabilidad se centra en la labor del jefe del banquillo.

"Al final quien juega son los futbolistas; somos nosotros los que tenemos que jugar bien y mostrar intensidad. ¿El míster? Muy poca culpa tiene. Ha hecho un buen trabajo desde que llegó y que se le ponga en duda, me parece un error", indicó el tinerfeño. "Vino en una situación complicada y sacó al equipo; el año pasado nos llevó la play off y ahora parece que esté todo mal. Pero estamos muy cerca de los puestos de promoción y a solo cuatro puntos del ascenso directo", recordó Santana.

El capitán quiso quitar hierro a la larga reunión de ayer y subrayó que "es normal que los lunes se analicen los errores" para que éstos no vuelvan a producirse. "Sí es cierto que nos está faltando intensidad. Cuando estamos bien en la presión y demás, somos un rival complicado para los demás; pero si no salimos enchufamos y no competimos, mal vamos. El otro día nos vimos desbordados por todos lados", destacó.

Para Suso, "parece que fuera de casa el equipo esté esperando a que le den un golpe para reaccionar". "Mirando lo positivo, esos partidos antes los perdíamos y ahora al menos sacamos un punto", completó el extremo, que volvió a tener minutos contra el Lorca. Pasado mañana, aspira a repetir en la Copa del Rey.