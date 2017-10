Iván Pérez, con solo 17 años, conquista en Madrid la Copa de España Sub 19

El tinerfeño Iván Pérez se alzó este pasado fin de semana con el triunfo en la Copa de España de Squash dentro de la categoría Sub 19. Lo hizo el deportista isleño después de vencer en la gran final por un apretado 3-2 al principal favorito al triunfo, el local Sergio García. De esta manera Iván vuelve a subirse a lo más alto de un podio en categorías de formación, concretamente en una superior a la suya, ya que solo cuenta con 17 años. Se trata de su segundo título nacional en poco más de un mes, ya que a mediados de septiembre se había proclamado en Vigo Campeón de España Sub 17. En la cita que tuvo lugar este pasado fin de semana en las pistas del Club La Castellana de Madrid, la otra representante de la expedición canaria fue la también tinerfeña María González, que sin embargo quedó fuera de las medallas y se tuvo que conformar con una cuarta posición final en la categoría Sub 19.